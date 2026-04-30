Sarunas Jasikevicius: 'Bizi farklı bir ortam bekliyor'

EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.



"BİZİ FARKLI BİR ORTAM BEKLEYECEK"



Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.



Elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Jasikevicius, "Serinin ilk 2 maçındaki koreografiyi ve harika ortamı hazırlayan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncular bunu hissetti. İyi basketbol oynadık. Agresiftik. Rakibin sertliğine cevap verdik. Sakin kalmayı başarmalıyız. Gelişimimizi devam ettirerek serinin geri kalanına hazırlanmalıyız. Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık. Onların ana oyuncularını durdurmayı başardık. Kaunas'ta bizi farklı bir ortam bekleyecek." ifadelerini kullandı.



