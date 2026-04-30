Sarunas Jasikevicius: "Bizi farklı bir ortam bekliyor"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Zalgiris Kaunas maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Nisan 2026 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.

"BİZİ FARKLI BİR ORTAM BEKLEYECEK"

Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Jasikevicius, "Serinin ilk 2 maçındaki koreografiyi ve harika ortamı hazırlayan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncular bunu hissetti. İyi basketbol oynadık. Agresiftik. Rakibin sertliğine cevap verdik. Sakin kalmayı başarmalıyız. Gelişimimizi devam ettirerek serinin geri kalanına hazırlanmalıyız. Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık. Onların ana oyuncularını durdurmayı başardık. Kaunas'ta bizi farklı bir ortam bekleyecek." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
