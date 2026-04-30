Demir Ege Tıknaz attı, Braga son nefeste kazandı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga ile Freiburg karşı karşıya geldi.
Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, 2-1'lik skorla kazandı.
Braga'nın gollerini 8. dakikada Demir Ege Tıknaz ile 90+2. dakikada Maho Dorgeles kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo attı.
Braga'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz 90 dakika sahada kaldı.
Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takım Aston Villa - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.
Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, 2-1'lik skorla kazandı.
Braga'nın gollerini 8. dakikada Demir Ege Tıknaz ile 90+2. dakikada Maho Dorgeles kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo attı.
Portekiz ekibi 45+2. dakikada Rodrigo Zalazar ile penaltı atışından yararlanamadı.
🇹🇷Demir Ege Tıknaz, Braga'yı Freiburg karşısında öne geçirdi.
Braga'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz 90 dakika sahada kaldı.
Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takım Aston Villa - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.