Demir Ege Tıknaz attı, Braga son nefeste kazandı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

calendar 01 Mayıs 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Demir Ege Tıknaz attı, Braga son nefeste kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, 2-1'lik skorla kazandı.

Braga'nın gollerini 8. dakikada Demir Ege Tıknaz ile 90+2. dakikada Maho Dorgeles kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo attı.

Portekiz ekibi 45+2. dakikada Rodrigo Zalazar ile penaltı atışından yararlanamadı.

Braga'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz 90 dakika sahada kaldı.

Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takım Aston Villa - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.