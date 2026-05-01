EuroLeague'de Yunan ekiplerinden kritik galibiyetler

EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR, Valencia Basketi ve Olimpiakos ise Monaco'yu mağlup ederek play-off serilerinde 2-0 üstünlük elde etti.

calendar 01 Mayıs 2026 00:47 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 01:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroLeague'de Yunan ekiplerinden kritik galibiyetler
Basketbol EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, play-off serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.

İspanya ekibi Valencia Basket, serinin ikinci maçında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Roig Arena'da ağırladı.

Panathinaikos, uzatmaya giden maçtan 107-105 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi.

Uzatma periyodundaki skorer oyunuyla takımını galibiyete taşıyan Nigel Hayes Davis, 27 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Panathinaikos ile Valencia Basket arasındaki serinin üçüncü maçı, 6 Mayıs'ta Yunanistan'da yapılacak.

Bir diğer Yunanistan ekibi Olympiakos ise Barış ve Dostluk Salonu'nda konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 94-64 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.

Normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Sasha Vezenkov, 21 sayıyla Olympiakos'un galibiyetinde önemli rol oynadı.

Monaco ile Olympiakos arasındaki serinin üçüncü karşılaşması, 5 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak.

Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'e kalacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
