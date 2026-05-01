EuroLeague'de Yunan ekiplerinden kritik galibiyetler

Basketbol EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, play-off serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.
İspanya ekibi Valencia Basket, serinin ikinci maçında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Roig Arena'da ağırladı.
Panathinaikos, uzatmaya giden maçtan 107-105 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi.
Uzatma periyodundaki skorer oyunuyla takımını galibiyete taşıyan Nigel Hayes Davis, 27 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Panathinaikos ile Valencia Basket arasındaki serinin üçüncü maçı, 6 Mayıs'ta Yunanistan'da yapılacak.
Bir diğer Yunanistan ekibi Olympiakos ise Barış ve Dostluk Salonu'nda konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 94-64 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.
Normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Sasha Vezenkov, 21 sayıyla Olympiakos'un galibiyetinde önemli rol oynadı.
Monaco ile Olympiakos arasındaki serinin üçüncü karşılaşması, 5 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak.
Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'e kalacak.
