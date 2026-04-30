Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0, Braga ise sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

calendar 01 Mayıs 2026 00:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları tamamlandı.

İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Portekiz ekibi Braga ise sahasında Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un golü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.

Karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
