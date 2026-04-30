Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0, Braga ise Freiburg'u 2-1 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları tamamlandı.
İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Portekiz ekibi Braga ise sahasında Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un golü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.
Karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları tamamlandı.
İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Portekiz ekibi Braga ise sahasında Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un golü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.
Karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.