Arda Turan'ın Shakhtar'ı turu zora soktu

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Crystal Palace, Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup etti.

calendar 30 Nisan 2026 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 00:01
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'ı konuk etti.

Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiliz temsilcisi Crystal Palace 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 1. dakikada Ismaila Sarr, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jorgen Larsen'den geldi.



Shakhtar Donetsk'in tek golünü ise 47. dakikada Oleh Ocheretko kaydetti.

RÖVANŞ MAÇI
Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Perşembe günü Selhurst Park'ta oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
