Arda Turan'ın Shakhtar'ı turu zora soktu

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'ı konuk etti.
Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiliz temsilcisi Crystal Palace 3-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 1. dakikada Ismaila Sarr, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jorgen Larsen'den geldi.
Shakhtar Donetsk'in tek golünü ise 47. dakikada Oleh Ocheretko kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Perşembe günü Selhurst Park'ta oynanacak.
Crystal Palace, 22. saniyede Ismaila Sarr ile öne geçti.
April 30, 2026
Crystal Palace'dan kusursuz bir kontra atak. Larsen farkı ikiye çıkardı.
April 30, 2026
Daichi Kamada, Crystal Palace'ı Shakhtar karşısında bir kez daha öne geçirdi.
April 30, 2026
RÖVANŞ MAÇI
Shakhtar ikinci yarıya hızlı başladı! Ocheretko beraberliği sağladı.
April 30, 2026
