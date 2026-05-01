01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Sergen Yalçın'dan futbolculara uyarı!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gaziantep FK mücadelesi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

01 Mayıs 2026 09:00
Fotoğraf: X.com
Süper Lig'de önce Samsunspor'a yenilen, ardından da Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta gözler, deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Sergen Yalçın, zorlu karşılaşma öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaparken, "En önemli hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bunu daha önce de söyledim. Fakat ligde de bulunduğumuz yeri korumalıyız. Bu yüzden Gaziantep maçını kazanmak da önemli. Ligdeki son iki maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Bu kez kazanarak taraftarımıza güzel bir galibiyet armağan edelim" diye konuştuğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'DAN UYARI

Sergen Yalçın, yakaladıkları fırsatları değerlendirme konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren çok dikkatli olmalıyız. Son maçlarda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz ve bunun sonucu ağır oluyor. Bu yüzden yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha dikkatli olmalıyız. Gaziantep maçını kazanarak kalan karşılaşmalar için moral bulmalıyız" ifadelerini kullandığı bildirildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
