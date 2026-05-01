Sergen Yalçın'dan futbolculara uyarı!

Süper Lig'de önce Samsunspor'a yenilen, ardından da Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta gözler, deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.
Sergen Yalçın, zorlu karşılaşma öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaparken, "En önemli hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bunu daha önce de söyledim. Fakat ligde de bulunduğumuz yeri korumalıyız. Bu yüzden Gaziantep maçını kazanmak da önemli. Ligdeki son iki maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Bu kez kazanarak taraftarımıza güzel bir galibiyet armağan edelim" diye konuştuğu öğrenildi.
SERGEN YALÇIN'DAN UYARI
Sergen Yalçın, yakaladıkları fırsatları değerlendirme konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren çok dikkatli olmalıyız. Son maçlarda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz ve bunun sonucu ağır oluyor. Bu yüzden yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha dikkatli olmalıyız. Gaziantep maçını kazanarak kalan karşılaşmalar için moral bulmalıyız" ifadelerini kullandığı bildirildi.
