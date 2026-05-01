01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Trabzonspor'a Juventus çıkışlı stoper; Makoun

Trabzonspor stoper rotasyonunu genişletmek adına Levski Sofya'dan Christian Makoun'u listesine ekledi.

01 Mayıs 2026 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Bu sezon ligin son haftalarında defans hattındaki sakatlıklarla sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, gelecek sezon stoper rotasyonunu geniş tutacak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda Bulgaristan kulüplerinden Levski Sofya'da oynayan 26 yaşındaki Christian Makoun listeye eklendi. Bulgar basınında çıkan haberlerde, Venezuelalı savunmacıyı Trabzonspor'un yakından takip ettiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Levski Sofya ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Makoun'un takımdan ayrılmaya hazır olduğu kaydedildi. Bu sezon 28 resmi maçta 2 bin 351 dakika süre alan 26 yaşındaki stoper, 1 gol attı, 2 asist yaptı. Deneyimli savunmacının piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Makoun, sol stoperin dışında sol bek ve defansif orta saha olarak da şans bulabiliyor. Venezuela Milli Takımı'nda da oynayan Christian Makoun'un Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakacağı bildirildi.

İLK KUPASINA ÇOK YAKIN

Levski Sofya formasıyla başarılı bir sezon geçiren Christian Makoun adım adım lig şampiyonluğa gidiyor. Bulgaristan'da lig mücadelesinde normal sezonu lider bitiren Makoun'lu Levski Sofya, playoff aşamasına da galibiyetle başladı ve en yakın rakibi CSKA 1948'in 9 puan önünde birinci sırada yer alıyor. Trabzonspor'un listesindeki Makoun da kariyerindeki ilk şampiyonluğa çok yaklaştı.

JUVENTUS'TA YETİŞTİ

Christian Makoun, futbol kariyerine İtalyan devi Juventus'un altyapısında başladı. Juventus'un tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Venezuelalı stoper, MLS'in önemli takımlarından İnter Miami tarafından keşfedildi ve transfer edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
