Beşiktaş, Taylan Bulut'a kulüp arıyor!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği isimlerden olan Taylan Bulut, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alındı. Ancak hayaller ile gerçekler örtüşmedi ve hayal kırıklığı ile sonuçlandı.
YETERLİ GÖRÜLMÜYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk günden performansını yeterli bulmadığı ve maliyeti tartışılan sağ bek satış listesine kondu. 2030'a kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 5 milyon avro olan Taylan yeniden Almanya'ya dönebilir.
KİRALIK DA GİDEBİLİR
Siyah beyazlı yönetim, kulüp bulmasını istediği 20 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Alman kaynaklı haberlere göre Taylan'ın adı Mönchengladbach ile anılıyor. Eğer kulüp bulunamazsa teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kiralık gönderilmesi de gündemde. Kariyerinde Schalke'nin ardından ikinci kulüp olarak Beşiktaş'ı gören genç ismin yedek kalmaktansa sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmesi daha uygun görülüyor.
1 ASİSTİ VAR
Taylan Bulut, 10 maçta 626 dakika süre aldı ve sadece kupada 1 asist yaptı.
