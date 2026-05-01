Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu yaz!

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden, Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe önce teknik direktör Domenico Tedesco ile yolları ayırmış, ardından da Başkan Sadettin Saran seçim kararı aldıklarını almıştı. Sarı-lacivertli camiayı yeni sezon öncesinde çok zor bir yaz bekliyor.
ZOR SÜREÇ BEKLİYOR
Herkesin merak ettiği konuların başında yeni başkanın kim olacağı gelirken, başkan ve yönetimini zorlu bir süreç bekliyor. Fenerbahçe'de önce yeni başkan seçilecek, ardından ise hoca belirlenecek. Öncelik hocanın belirlenmesinde olacak.
ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR
Çünkü hoca konusu çözülmeden, transfer çalışmaları başlamayacak. Yeni yönetim en zorlu sınavı ise transferde verecek. Bunun nedeni ise kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından geri dönecek oyuncular. Bu isimler kadroda düşünülmediği için yolları ayırmak için çalışmalar yapılacak. Öte yandan Fenerbahçe bu sezonu ikinci bitirirse ilk maçını 22 Temmuz'da oynayacak.
DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ
Bu nedenle de yeni sezon hazırlıkları haziranın ortasında başlayacak. O dönemde Dünya Kupası olduğu için sarı-lacivertliler kampa tam kadro giremeyecek. Bu detaylar göz önüne alındığında Fenerbahçe belki de en zor yazını yaşayacak.
