01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu yaz!

Fenerbahçe son dönemin belki de en zor yazını yaşayacak. Önce yeni başkan seçilecek, ardından hoca belli olacak. Son olarak transfer stratejisi belirlenecek. Kadroda düşünmeyen oyuncularla da yolların ayrılması için gerekli adımlar atılacak.

01 Mayıs 2026 09:20
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden, Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe önce teknik direktör Domenico Tedesco ile yolları ayırmış, ardından da Başkan Sadettin Saran seçim kararı aldıklarını almıştı. Sarı-lacivertli camiayı yeni sezon öncesinde çok zor bir yaz bekliyor.

ZOR SÜREÇ BEKLİYOR

Herkesin merak ettiği konuların başında yeni başkanın kim olacağı gelirken, başkan ve yönetimini zorlu bir süreç bekliyor. Fenerbahçe'de önce yeni başkan seçilecek, ardından ise hoca belirlenecek. Öncelik hocanın belirlenmesinde olacak.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

Çünkü hoca konusu çözülmeden, transfer çalışmaları başlamayacak. Yeni yönetim en zorlu sınavı ise transferde verecek. Bunun nedeni ise kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından geri dönecek oyuncular. Bu isimler kadroda düşünülmediği için yolları ayırmak için çalışmalar yapılacak. Öte yandan Fenerbahçe bu sezonu ikinci bitirirse ilk maçını 22 Temmuz'da oynayacak.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Bu nedenle de yeni sezon hazırlıkları haziranın ortasında başlayacak. O dönemde Dünya Kupası olduğu için sarı-lacivertliler kampa tam kadro giremeyecek. Bu detaylar göz önüne alındığında Fenerbahçe belki de en zor yazını yaşayacak.

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
