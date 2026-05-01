Uğurcan Çakır, Avrupa'da ikinci sırada!

Galatasaray'ın başarılarda büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır, istatistikleriyle göz dolduruyor.
Sarı-kırmızılıların milli kalecisi, Avrupa'nın en iyi 10 büyük liginde en yüksek kurtarış yüzdesine sahip ikinci kaleci konumunda.
Listenin ilk sırasında yüzde 81.2'lik kurtarış yüzdesiyle Union SG kalecisi Kjell Scherpen yer alıyor. Uğurcan Çakır, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesiyle ikinci basamakta kendine yer buldu.
Uğurcan Çakır'ı yüzde 78.5 kurtarış yüzdesiyle Porto'nun 26 yaşındaki Portekizli eldiveni Diogo Costa takip ediyor.
