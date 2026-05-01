01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Beşiktaş, Cengiz'in yerine Yusuf'u istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Yusuf Sarı'yı transfer etmek için pazarlığa başlayacak.

calendar 01 Mayıs 2026 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cengiz'in yerine sağ kanada yapılacak takviye için şimdiden çalışmalar başlatıldı.

Bu bölgeye yapılacak transfer için en güçlü adayın Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı olduğu öne sürüldü.

BEKLENEN BONSERVİS
Turuncu lacivertli kulüp, Yusuf'un bonservisini belirledi. Haberde Başakşehir'in 27 yaşındaki futbolcunun satışından 5 milyon euroluk bir gelir beklediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağı çekmek istediği ve Yusuf Sarı'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

PERFORMANSI
Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı, bu sezon 26 maçta forma giyerken 8 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
