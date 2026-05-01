Beşiktaş, Cengiz'in yerine Yusuf'u istiyor!

Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cengiz'in yerine sağ kanada yapılacak takviye için şimdiden çalışmalar başlatıldı.
Bu bölgeye yapılacak transfer için en güçlü adayın Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı olduğu öne sürüldü.
BEKLENEN BONSERVİS
Turuncu lacivertli kulüp, Yusuf'un bonservisini belirledi. Haberde Başakşehir'in 27 yaşındaki futbolcunun satışından 5 milyon euroluk bir gelir beklediği iddia edildi.
Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağı çekmek istediği ve Yusuf Sarı'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
PERFORMANSI
Başakşehir ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı, bu sezon 26 maçta forma giyerken 8 asistlik katkı sağladı.
