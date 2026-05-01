Sergen Yalçın'dan yıldız isim için onay geldi!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlama ve transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'yla savunma ikilisini oluşturacak bir stoperi kadrosuna katma peşinde.
YENİDEN KEHRER HAMLESİ
Siyah-beyazlılar, savunma bölgesinde değişime giderek ara transferde de gündeme gelen ve görüşmelerde bulunulan Thilo Kehrer'i yazın kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Beşiktaş, devre arasında da üzerinde yoğunlaştığı Kehrer için Monaco ile görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyor. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için Fransızlar, görüşmelere açık durumda.
SERGEN YALÇIN'DAN ONAY
Yönetimin olumlu yaklaştığı isimlerden olan 29 yaşındaki Alman futbolcu, teknik ekibin de onayını aldı.
5 SEZONDUR SAKATLANMADI
5 sezondur hiç sakatlık yaşamayan Kehrer'in, hem yüksek maç çıkarabilmesi hem de her iki ayağını da kullanabilmesi sayesinde savunmada iyi bir opsiyon olacağı da düşünülüyor.
WEST HAM'DAN GELDİ
Thilo Kehrer, 2024'ün yaz transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında West Ham'dan Monaco'ya geçti.
37 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Monaco formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 37 karşılaşmada görev alan Kehrer, 3,125 dakika süre aldı.
PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde gol ya da asist katkısı üretemezken, 8 sarı 1 de kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'yla savunma ikilisini oluşturacak bir stoperi kadrosuna katma peşinde.
YENİDEN KEHRER HAMLESİ
Siyah-beyazlılar, savunma bölgesinde değişime giderek ara transferde de gündeme gelen ve görüşmelerde bulunulan Thilo Kehrer'i yazın kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Beşiktaş, devre arasında da üzerinde yoğunlaştığı Kehrer için Monaco ile görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyor. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için Fransızlar, görüşmelere açık durumda.
SERGEN YALÇIN'DAN ONAY
Yönetimin olumlu yaklaştığı isimlerden olan 29 yaşındaki Alman futbolcu, teknik ekibin de onayını aldı.
5 SEZONDUR SAKATLANMADI
5 sezondur hiç sakatlık yaşamayan Kehrer'in, hem yüksek maç çıkarabilmesi hem de her iki ayağını da kullanabilmesi sayesinde savunmada iyi bir opsiyon olacağı da düşünülüyor.
WEST HAM'DAN GELDİ
Thilo Kehrer, 2024'ün yaz transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında West Ham'dan Monaco'ya geçti.
37 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Monaco formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 37 karşılaşmada görev alan Kehrer, 3,125 dakika süre aldı.
PERFORMANSI
29 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde gol ya da asist katkısı üretemezken, 8 sarı 1 de kırmızı kart gördü.