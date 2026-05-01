01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Sergen Yalçın'dan yıldız isim için onay geldi!

Beşiktaş, savunmayı güçlendirmek için Thilo Kehrer transferini yeniden gündemine aldı; Monaco ile görüşmelerin başlaması beklenirken, tecrübeli stoper Sergen Yalçın'dan da onay aldı.

calendar 01 Mayıs 2026 08:23 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 08:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlama ve transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Emmanuel Agbadou'yla savunma ikilisini oluşturacak bir stoperi kadrosuna katma peşinde.

YENİDEN KEHRER HAMLESİ

Siyah-beyazlılar, savunma bölgesinde değişime giderek ara transferde de gündeme gelen ve görüşmelerde bulunulan Thilo Kehrer'i yazın kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Beşiktaş, devre arasında da üzerinde yoğunlaştığı Kehrer için Monaco ile görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyor. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için Fransızlar, görüşmelere açık durumda.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY

Yönetimin olumlu yaklaştığı isimlerden olan 29 yaşındaki Alman futbolcu, teknik ekibin de onayını aldı.

5 SEZONDUR SAKATLANMADI

5 sezondur hiç sakatlık yaşamayan Kehrer'in, hem yüksek maç çıkarabilmesi hem de her iki ayağını da kullanabilmesi sayesinde savunmada iyi bir opsiyon olacağı da düşünülüyor.

WEST HAM'DAN GELDİ

Thilo Kehrer, 2024'ün yaz transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında West Ham'dan Monaco'ya geçti.

37 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Monaco formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 37 karşılaşmada görev alan Kehrer, 3,125 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde gol ya da asist katkısı üretemezken, 8 sarı 1 de kırmızı kart gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
