Eyvah eyvah! Dünya Kupası öncesi bir sakatlık daha...

Turnuvaya 40 gün kaldı ve sakatlar listesi her geçen gün büyüyor. Önce Rodrygo, sonra Ekitike, sonra Gnabry, sonra Simons — ve şimdi Mbappe. Arda Güler de listede: 21 Nisan'da Alaves maçında sağ bacağından sakatlandı, sezonu kapandı. Yamal, Modric, Salah, Hakimi ve Romero da yarış halinde. Kimisi yetişecek, kimisi evde kalacak — ama turnuvayı bekleyen belirsizlik giderek büyüyor.



BİR TURNUVAYA BAŞLAMADAN GELEN SAKATLIKLARIN AĞIRLIĞI



Dünya Kupası her dört yılda bir oynanır — ve oyuncuların bu turnuvaya gidebilmek için hem kulüp sezonunu bitirmesi hem de vücutlarını sağlıklı tutması gerekir. Bu yıl sezonun son haftaları adeta bir sakatlık fırtınasına dönüştü. Birisi yetişmeye çalışıyor, birisi evde kalacak.



YARIŞTA OLANLAR



MBAPPE — SOL BACAK, SÜRE BELİRSİZ



Listedeki en taze ve en endişe verici isim Kylian Mbappe. 27 yaşındaki Fransız yıldız, 24 Nisan'da Real Madrid'in Real Betis'le oynadığı 1-1 berabere biten La Liga maçında sakatlıkla çıktı.



Real Madrid resmi açıklamasında "sol bacak semitendinosus kasında sakatlık" ifadesi kullanıldı, süre tahmini verilmedi. Sakatlığın şiddetine bağlı olarak Mbappe La Liga'nın son haftalarına yetişebilir — ya da daha ciddi bir sorunsa bu sezon bir daha sahaya çıkamayabilir.



Mbappe bu sezon Real Madrid formasıyla 41 maçta 41 gol 6 asist üretti, Fransa adına da 4 maçta 5 gol kaydetti. Fransa'nın turnuvadaki en kritik ismi tartışmasız o — ve şu an masada.



ARDA GÜLER — SAĞ BACAK BİCEPS FEMORİS, DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK



Türkiye'nin yıldızı Arda Güler, 21 Nisan'da Real Madrid'in Alaves'i 2-0 yendiği maçın 58. dakikasında Mbappe'nin golüne asist yaptıktan kısa süre sonra sağ bacağını tutarak sahadan çıktı.



Real Madrid 23 Nisan'da resmi açıklamasında durumu netleştirdi: "Arda Güler'e bugün Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan testlerde sağ bacağın biceps femoris kasında kas yaralanması teşhis edildi." Kulüp iyileşme süresi tahmini vermedi. 21 yaşındaki oyuncu La Liga'nın geri kalanını kaçıracak — sezon bitti.



Ancak Dünya Kupası için tablo umut verici. Diario Marca, Güler'in Dünya Kupası'na yetişmesinin beklendiğini bildirdi. Tıbbi değerlendirmeler erken Haziran'da tam iyileşme öngörüyor. Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, haberi duyar duymaz Güler'i aradı; teknik ekip Real Madrid'den tüm tıbbi raporları talep etti. Güler hazırlık maçlarında riske atılmayacak, enerjisi 14 Haziran'daki Avustralya açılışına saklanacak.



Güler bu sezon 50 resmi maçta 6 gol 14 asist üretti. Türkiye'nin eleme sürecinde de 4 asist 1 gol kaydetmişti.



LAMINE YAMAL — HAMSTRING, 4-6 HAFTA



İspanya'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, 22 Nisan'da Barcelona'nın Celta Vigo'yu deplasmanda yendiği maçta gol attıktan kısa süre sonra sol bacağının biceps femoris kasında yırtık yaşadı ve sahadan çıktı.



Barcelona resmi açıklamasında "sezonun geri kalanında oynamayacak, ancak Dünya Kupası için hazır olması bekleniyor" ifadeleri yer aldı. 4 ila 6 haftalık iyileşme takvimi turnuva başlangıcı olan 11 Haziran'la örtüşüyor — ama dar bir pencere. İspanya'nın ilk maçı Kap Verde'ye karşı 15 Haziran'da.



LUKA MODRİC — SOL ELMACIK KEMİĞİ KIRIGI, AMELİYAT OLDU



40 yaşındaki Hırvatistan efsanesi, 26 Nisan'da AC Milan'ın Juventus'la oynadığı Serie A maçında kafa kafaya çarpışmada sol elmacık kemiğini kırdı. Ameliyat başarıyla gerçekleşti.



Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic şunları söyledi: "Luka ile konuştum. İyileşmenin plana göre ilerleyeceğine ve Luka'nın bu yaz bir kez daha büyük bir turnuvada bize liderlik edeceğine inanıyorum." Modric sezonun geri kalanında AC Milan forması giymeyecek.



MO SALAH — HAMSTRING, TARAMA BEKLİYOR



Mısır'ın ve Liverpool'un vazgeçilmez ismi Mo Salah, 25 Nisan'da Crystal Palace'a karşı oynanan Premier Lig maçında hamstring yaralanmasıyla sahadan çıktı. Liverpool, sezonun geri kalan 4 maçı için Salah'ın durumunu "belirsiz" olarak nitelendiriyor.



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot maç sonrası şunları söyledi: "Mo'nun sezon bitmeden geri dönüp dönmeyeceğinden emin değilim." Salah 3 Mayıs'ta Manchester United maçı öncesinde geçireceği tıbbi tarama sonuçlarına göre durumu netleşecek.



Mısır Milli Takımı direktörü İbrahim Hassan ise Reuters'a verdiği açıklamada Salah'ın "4 hafta sahalardan uzak kalacağını ve Dünya Kupası'na katılımının etkilenmeyeceğini" teyit etti. Mısır'ın ilk maçı Belçika'ya karşı 15 Haziran'da.



ACHRAF HAKİMİ — HAMSTRING ŞÜPHELİ, TARAMA BEKLIYOR



Fas'ın sağ beki Achraf Hakimi, 29 Nisan'da PSG'nin Bayern Münih'i 5-4 yendiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağının son dakikalarında sol bacağını tutarak sahayı terk etti. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique maç sonrası Hakimi hakkında bilgi veremediklerini söyledi.



Hakimi hamstring yaralanması yaşamış olabilir — ancak resmi tıbbi tarama sonuçları bekleniyor. 2022'de Fas'ı tarihî yarı finale taşıyan isimlerden biri olan Hakimi, bu yılki kadronun da vazgeçilmez parçası. Fas C Grubunda Brezilya ile 13 Haziran'da açılıyor.



CRİSTİAN ROMERO — MEDİAL ÇAPRAZ BAĞ, MAYISTA YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR



Tottenham kaptanı ve Arjantin defansının kilidi Cristian Romero, 12 Nisan'da Sunderland maçında gözyaşlarıyla sahadan çıktı.



Yapılan taramalarda medial çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi — ön çapraz bağ değil, bu önemli ayrım. Romero Tottenham formasıyla bu sezon bir daha oynamayacak. Arjantin'in ilk maçı 17 Haziran'da Cezayir karşısında — Romero için dar ama mümkün bir pencere.



LİSTEYE YAZILDI: KESİN YOKLAR



Hugo Ekitike (Fransa — Liverpool): Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı Aşil tendonu koptu. 6 aya kadar dönmeyecek. Kesin yok.



Rodrygo (Brezilya — Real Madrid): Mart'ta ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı. Rodrygo sosyal medyada şunları yazdı: "Hayatımın en kötü günlerinden biri, bu sakatlıktan hep korktum." Kesin yok.



Eder Militao (Brezilya — Real Madrid): Alaves maçında biceps femoris yırtığı, skar doku tekrar koptu, ameliyat gerekti. Kesin yok.



Xavi Simons (Hollanda — Tottenham): 25 Nisan'da Wolverhampton maçında ön çapraz bağ yırtığı. Tottenham resmi açıklaması: "Önümüzdeki haftalarda ameliyat olacak." Kesin yok.



Serge Gnabry (Almanya — Bayern Münih): Sağ uyluk addüktör kas yırtığı. Gnabry sosyal medyada şunları yazdı: "Dünya Kupası hayali ne yazık ki benim için bitti." Kesin yok.



Juan Foyth (Arjantin — Villarreal): Aşil tendonu ameliyatı, sezon başından beri dışarıda. Kesin yok.



BÜYÜK RESİM



48 takımlı genişletilmiş format sezon takvimini uzatırken Avrupa liglerinin ve Şampiyonlar Ligi'nin yoğunluğu oyuncular üzerindeki baskıyı artırdı. Turnuvaya giden yol sakatlık dolu bir koridora dönüştü — ve bu durum favorilerin hesaplarını alt üst ediyor.



Fransa ve İspanya en pahalı kaybı yaşayan takımlar. Türkiye, Arda Güler'in yetişmesini beklerken Çalhanoğlu'nun durumu da netleşmeyi bekliyor. Brezilya ise Rodrygo, Militao ve şüpheli Estevao ile tek turnuvada en fazla yıldızı kaybeden aday konumunda.



Dünya Kupası 2026 Sakatlık Listesi (1 Mayıs itibarıyla)



⚠️ YARIŞTA / ŞÜPHELİ

Kylian Mbappe (Fransa) — sol bacak semitendinosus, 24 Nisan

Arda Güler (Türkiye) — sağ bacak biceps femoris, 21 Nisan; ilk maç 14 Haziran

Lamine Yamal (İspanya) — biceps femoris, 22 Nisan; ilk maç 15 Haziran

Luka Modric (Hırvatistan) — elmacık kemiği ameliyatı, 26 Nisan

Mo Salah (Mısır) — hamstring, 25 Nisan; tıbbi tarama bekliyor

Achraf Hakimi (Fas) — hamstring şüpheli, 29 Nisan; tıbbi tarama bekliyor

Cristian Romero (Arjantin) — medial çapraz bağ kısmi yırtık; ilk maç 17 Haziran



❌ KESİN YOK

Hugo Ekitike (Fransa) — Aşil tendonu, 6 ay+

Rodrygo (Brezilya) — ön çapraz bağ + menisküs, Mart

Eder Militao (Brezilya) — biceps femoris, ameliyat

Xavi Simons (Hollanda) — ön çapraz bağ, 25 Nisan

Serge Gnabry (Almanya) — addüktör yırtığı

Juan Foyth (Arjantin) — Aşil tendonu



TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GRUBU (D Grubu):

14 Haziran — Türkiye - Avustralya (Kansas City)

20 Haziran — Türkiye - Paraguay

25 Haziran — ABD - Türkiye



TURNUVA BAŞLANGICI: 11 Haziran 2026

ÖN KADRO LİSTESİ SON TARİHİ: 11 Mayıs 2026

FİNAL KADRO SON TARİHİ: 1 Haziran 2026