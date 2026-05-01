01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Galatasaray'da 3 veda için geri sayım!

Galatasaray'da satın alma opsiyonuyla kiralanan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 01 Mayıs 2026 11:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 3 veda için geri sayım!
Galatasaray, devre arasında transfer edilen 3 futbolcusuyla sezon sonunda yollarını ayırabilir.

NOA LANG

Sarı-kırmızılıların Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang'ın, sezon sonunda İtalyan ekibine geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray, Hollandalı futbolcu için son kararını vermedi ancak opsiyonda yer alan 30 milyon euro'yu da ödemek istemiyor.

 SACHA BOEY

Galatasaray'da Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Sacha Boey opsiyonunun da kullanılması beklenmiyor. Galatasaray, Fransız sağ bek için 15 milyon euro'luk opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, istediği bonservis olması durumunda (5-6 milyon euro) 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yeniden değerlendirebilir.

YASER ASPRILLA

11'e bir türlü giremeyen Yaser Asprilla'nın da bonservisi alınmayacak. 22 yaşındaki genç futbolcunun tekrar kiralanmaya sıcak bakılması halindeyse bir sezonluk daha hamle yapılabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
