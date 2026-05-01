Galatasaray'da 3 veda için geri sayım!

Galatasaray, devre arasında transfer edilen 3 futbolcusuyla sezon sonunda yollarını ayırabilir.
NOA LANG
Sarı-kırmızılıların Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang'ın, sezon sonunda İtalyan ekibine geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray, Hollandalı futbolcu için son kararını vermedi ancak opsiyonda yer alan 30 milyon euro'yu da ödemek istemiyor.
SACHA BOEY
Galatasaray'da Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Sacha Boey opsiyonunun da kullanılması beklenmiyor. Galatasaray, Fransız sağ bek için 15 milyon euro'luk opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, istediği bonservis olması durumunda (5-6 milyon euro) 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yeniden değerlendirebilir.
YASER ASPRILLA
11'e bir türlü giremeyen Yaser Asprilla'nın da bonservisi alınmayacak. 22 yaşındaki genç futbolcunun tekrar kiralanmaya sıcak bakılması halindeyse bir sezonluk daha hamle yapılabilir.
NOA LANG
Sarı-kırmızılıların Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang'ın, sezon sonunda İtalyan ekibine geri dönmesi bekleniyor. Galatasaray, Hollandalı futbolcu için son kararını vermedi ancak opsiyonda yer alan 30 milyon euro'yu da ödemek istemiyor.
SACHA BOEY
Galatasaray'da Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Sacha Boey opsiyonunun da kullanılması beklenmiyor. Galatasaray, Fransız sağ bek için 15 milyon euro'luk opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, istediği bonservis olması durumunda (5-6 milyon euro) 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yeniden değerlendirebilir.
YASER ASPRILLA
11'e bir türlü giremeyen Yaser Asprilla'nın da bonservisi alınmayacak. 22 yaşındaki genç futbolcunun tekrar kiralanmaya sıcak bakılması halindeyse bir sezonluk daha hamle yapılabilir.