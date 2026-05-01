01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Galatasaray, 26. şampiyonluğunun peşinde

Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 26. şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

calendar 01 Mayıs 2026 12:19
Galatasaray, 26. şampiyonluğunun peşinde
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray Futbol Takımı, 26. şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.

Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, cumartesi günü Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

Mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak Galatasaray, toplamda ise 26. kez ipi önde tamamlayacak.

Kendi rekorunu kırmaya çok yakın

Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başarmak için gün sayıyor.

"Cimbom" Samsunspor maçından kayıpsız dönmesi halinde Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olacak.

Gözünü rekora dikecek

Galatasaray, almaya çok yakın olduğu şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Kendi rekorunu kırmak için günleri sayan sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, istediği sonucu alması halinde gelecek sezon da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.

Rakipleriyle ciddi fark

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.

Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 10 şampiyonluk fark atmaya çalışacak.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Şampiyonluklar

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:


Sezon Teknik Direktör
1961-62 Gündüz Kılıç
1962-63 Gündüz Kılıç
1968-69 Toma Kaleperovic
1970-71 Brian Birch
1971-72 Brian Birch
1972-73 Brian Birch
1986-87 Jupp Derwall
1987-88 Mustafa Denizli
1992-93 Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Rainer Hollmann
1996-97 Fatih Terim
1997-98 Fatih Terim
1998-99 Fatih Terim
1999-00 Fatih Terim
2001-02 Mircea Lucescu
2005-06 Erik Gerets
2007-08 Cevat Güler
2011-12 Fatih Terim
2012-13 Fatih Terim
2014-15 Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Fatih Terim
2018-19 Fatih Terim
2022-23 Okan Buruk
2023-24 Okan Buruk
2024-25 Okan Buruk
Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan
1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya
1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere
1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya
1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan
1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1969-70 Fenerbahçe Traian Ionescu Romanya
1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya
1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye
1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya
1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya
1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya
1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya
1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya
2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya
2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya
2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika
2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya
2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019-20 Başakşehir Okan Buruk Türkiye
2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
