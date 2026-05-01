Hawks, CJ McCollum'ı takımda tutmayı planlıyor

Atlanta Hawks, tecrübeli oyuncu CJ McCollum ile yola devam etmeyi planlıyor.



Jake Fischer'ın aktardığına göre, kariyerinde yeniden çıkış yakalayan McCollum'ın serbest oyuncu döneminde takımda tutulması hedefleniyor. Eylül 2022'de imzaladığı 2 yıl, 64 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonunda 30.67 milyon dolar kazanan oyuncu, sezon ortasında Washington üzerinden Atlanta'ya takas edilmişti.



Normal sezonda 76 maçta görev alan McCollum, 18.7 sayı, 3.3 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla oynadı. 35 yaşına girecek olan deneyimli guard, istikrarlı performansıyla takımın önemli parçalarından biri oldu.



