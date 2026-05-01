Barcelona'da Hansi Flick için geri sayım

Barcelona, şampiyonlukla birlikte Hansi Flick'in yeni sözleşme için de geri sayıma geçti.



La Liga'nın bitmesine 5 hafta kala en yakın rakibi Real Madrid'in 11 puan önünde yer alan Barcelona, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Katalan ekibi, şampiyonluğu garantiledikten sonra teknik direktörü Hansi Flick'in sözleşmesini uzatacak.



Alman teknik adam, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından Barcelona ile 2027 yılına kadar süren sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacak. Flick'in yeni sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, 2028 yılında her iki tarafın da kabul etmesi durumunda Hansi Flick'in sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.



Barcelona'nın başlangıçta 61 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ancak Hansi Flick'in kısa süreli sözleşme istediği belirtildi.



2024 yılında Barcelona'nın başına geçen Alman teknik adam Hansi Flick, Katalan temsilcisinde 4 kupa kazandı.



