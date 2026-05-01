01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
0-048'
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Barcelona'da Hansi Flick için geri sayım

Barcelona, şampiyonluğu garantiledikten sonra teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini uzatacak. Alman teknik adam, 2027'de bitecek sözleşmesini 2028 yılına uzatacak.

calendar 01 Mayıs 2026 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, şampiyonlukla birlikte Hansi Flick'in yeni sözleşme için de geri sayıma geçti.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

La Liga'nın bitmesine 5 hafta kala en yakın rakibi Real Madrid'in 11 puan önünde yer alan Barcelona, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Katalan ekibi, şampiyonluğu garantiledikten sonra teknik direktörü Hansi Flick'in sözleşmesini uzatacak.

2028 YILINA KADAR İMZA

Alman teknik adam, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından Barcelona ile 2027 yılına kadar süren sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacak. Flick'in yeni sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

YENİ SÖZLEŞMEDE OPSİYON

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, 2028 yılında her iki tarafın da kabul etmesi durumunda Hansi Flick'in sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.

Barcelona'nın başlangıçta 61 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ancak Hansi Flick'in kısa süreli sözleşme istediği belirtildi.

4 KUPA KAZANDI

2024 yılında Barcelona'nın başına geçen Alman teknik adam Hansi Flick, Katalan temsilcisinde 4 kupa kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
