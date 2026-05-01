01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü, Macaristan'da piste çıkacak

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan ayağında Balaton Park Pisti'nde hafta sonu piste çıkacak.

calendar 01 Mayıs 2026 11:38 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 11:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Dünya Superbike, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın dördüncü ayağında Macaristan'da yarışacak.

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında (WSBK) sezonun dördüncü etabı, hafta sonu Macaristan'ın Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle yarın (2 Mayıs Cumartesi) TSİ 16.30'da hafta sonunun ilk yarışında gaza basacak.

Bahattin Sofuoğlu, 3 Mayıs Pazar günü ise önce TSİ 12.10'da superpole yarışında, sonrasında ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

Can Öncü de Balaton Park'ta boy gösterecek

Dünya Supersport Şampiyonası'na bu sezon iddialı başlayan milli motosikletçi Can Öncü de hafta sonu Macaristan'da Balaton Park Pisti'nde yarışacak.

Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımıyla hafta sonunun ilk yarışına 2 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.00'te, ikinci ana yarışa ise 3 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
