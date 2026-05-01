01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oluyor!

Trendyol 1. Lig'de son haftaya aynı puanla giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri Süper Lig vizesi alacak.

01 Mayıs 2026 13:09
Haber: AA
Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli oluyor!
Normal sezon heyecanının yarın tamamlanacağı Trendyol 1. Lig'de, Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri olacak.

Cumartesi günü 6 müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Son haftada Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip ile play-off oynayacak son takımın yanı sıra play-off eşleşmeleri netleşecek.

Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip son haftaya aynı puanda giren Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor'dan biri olacak.

Esenler Erokspor'un Atko Grup Pendikspor'u konuk edeceği son haftada Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde İstanbul'daki maçta Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da golsüz berabere kaldığı rakibine karşı sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak. 

- Süper Lig'in 78. takımı

Tarihinde 77 ekibin yer aldığı Süper Lig'de iki takım da daha önce mücadele etmedi.

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini bitirmek istiyor.

Esenler Erokspor, Süper Lig vizesi alması durumunda 20. İstanbul temsilcisi olacak. 

- Play-off'ta son takım belli olacak

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor'un play-off'u garantilediği ligde play-off'un son takımı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü veya Özbeyli Bandırmaspor olacak.

İkinci gibi play-off'un son sırasını averaj belirleyebilir. 57 puanı bulunan iki ekipten Ankara temsilcisinin Eminevim Ümraniyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada Bandırma ekibi ise Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.

Sezon içinde Balıkesir'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için olası puan eşitliğinde Özbeyli Bandırmaspor'u geride bırakacak.

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un lige veda etmesi daha önce kesinleşmişti. 

- Suskun golcü Diagne'nin rekor kırması için 2 gole ihtiyacı var

Ligde 28 golü bulunan ve 2 maçtır gol atamayan Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne'nin 2001-2002'den beri en fazla gol atan isim olması için 2 gol kaldı.

Diagne, Alagöz Holding Iğdır FK ile yapılacak maçta iki gol atması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunun sahibi olacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
