Haber Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:59 -
Güncelleme Tarihi:
01 Mayıs 2026 10:59
1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı 2026?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusu tüm yurtta sürerken, acil ilaca ihtiyacı olan veya reçetesini yazdırmak isteyen milyonlarca vatandaş büyük bir telaş içinde! Resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum ve kuruluşun kepenk indirdiği bu özel günde, sağlık hizmetlerinin nasıl işleyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana "1 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı, nöbetçi eczane nasıl bulunur?" sorguları sağlık sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte ilaç sırası bekleyenleri ve eczane yollarına düşmeye hazırlananları yakından ilgilendiren o resmi tatil çalışma düzeni...
Reçetesi elinde olan ve acil şifa arayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o mahallenizdeki tanıdık eczanenin kepenkleri bugün açık mı olacak?
1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? (2026 RESMİ TATİL)Kısa, net ve sokak sokak eczane aramanızı engelleyecek o hayati cevap: Hayır! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün (1 Mayıs 2026 Cuma) ülke genelindeki standart eczanelerin tamamı KAPALIDIR!Resmi tatillerde uygulanan sağlık prosedürü gereğince, bugün mesai saatleri içerisinde sadece ve sadece NÖBETÇİ ECZANELER kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecektir.NORMAL ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?1 Mayıs Cuma gününü kapalı geçiren standart eczaneler, resmi tatilin bitmesinin ardından 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla normal mesai saatlerinde (genellikle 09.00 - 19.00 arası) yeniden vatandaşların hizmetine açılacaktır.İLACA İHTİYACIM VAR! NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?Eğer bugün acil ilaca ihtiyacınız varsa veya hastaneden yeni çıktıysanız, bulunduğunuz ilçedeki açık eczaneyi bulmak artık çok kolay. Kapı kapı gezmek yerine şu yöntemlerle anında nöbetçi eczaneye ulaşabilirsiniz:e-Devlet Üzerinden: e-Devlet kapısına giriş yaparak "TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetini kullanabilir, il ve ilçe seçerek size en yakın eczanenin adresini ve telefonunu anında harita üzerinden görebilirsiniz.İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacı Odaları: Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası resmi web sitesine girerek, o günkü nöbetçi eczanelerin güncel listesine tek tıkla ulaşabilirsiniz.Ayrıca kapalı olan her eczanenin camında veya panosunda, o gün o bölgede nöbetçi olan eczanenin adresi ve krokisi asılmak zorundadır.
