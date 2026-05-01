1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı 2026?

Reçetesi elinde olan ve acil şifa arayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o mahallenizdeki tanıdık eczanenin kepenkleri bugün açık mı olacak?

Kısa, net ve sokak sokak eczane aramanızı engelleyecek o hayati cevap: Hayır! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün (1 Mayıs 2026 Cuma) ülke genelindeki standart eczanelerin tamamı KAPALIDIR!

Resmi tatillerde uygulanan sağlık prosedürü gereğince, bugün mesai saatleri içerisinde sadece ve sadece NÖBETÇİ ECZANELER kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecektir.

1 Mayıs Cuma gününü kapalı geçiren standart eczaneler, resmi tatilin bitmesinin ardından 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla normal mesai saatlerinde (genellikle 09.00 - 19.00 arası) yeniden vatandaşların hizmetine açılacaktır.

Eğer bugün acil ilaca ihtiyacınız varsa veya hastaneden yeni çıktıysanız, bulunduğunuz ilçedeki açık eczaneyi bulmak artık çok kolay. Kapı kapı gezmek yerine şu yöntemlerle anında nöbetçi eczaneye ulaşabilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: e-Devlet kapısına giriş yaparak "TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetini kullanabilir, il ve ilçe seçerek size en yakın eczanenin adresini ve telefonunu anında harita üzerinden görebilirsiniz.

İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacı Odaları: Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası resmi web sitesine girerek, o günkü nöbetçi eczanelerin güncel listesine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kapalı olan her eczanenin camında veya panosunda, o gün o bölgede nöbetçi olan eczanenin adresi ve krokisi asılmak zorundadır.