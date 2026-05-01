Haber Tarihi: 01 Mayıs 2026 11:01
01 Mayıs 2026 11:01
1 Mayıs'ta kuyumcular, döviz büroları açık mı 2026?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta resmi tatil coşkusuyla yaşanırken, elindeki nakdi değerlendirmek isteyen veya acil paraya sıkışan vatandaşların gözü kulağı piyasalara çevrildi! Özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki o keskin trendleri anbean izleyen ve yatırımlarına yön vermek isteyen portföy sahipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir arayışa girdi. Resmi tatil nedeniyle bankaların kepenk indirdiği bu özel günde, serbest piyasanın nabzının attığı dükkanların durumu büyük bir merak konusu. Arama motorlarında sabahtan bu yana "1 Mayıs'ta kuyumcular açık mı? Bugün döviz büroları çalışıyor mu, Kapalıçarşı açık mı kapalı mı?" sorguları finans sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte altın veya dolar alıp satmak için yola çıkmaya hazırlananları yakından ilgilendiren o kritik resmi tatil çalışma düzeni...
Birikimlerine yön vermek veya acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yatırımcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kuyumcuların ve döviz bürolarının kepenkleri bugün (Cuma) açık mı olacak?
1 MAYIS'TA KUYUMCULAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (2026 RESMİ TATİL)Kısa, net ve boşuna yol gitmenizi engelleyecek o kritik detay: Bugün (1 Mayıs 2026 Cuma) Türkiye'nin altın kalbi olan tarihi Kapalıçarşı tamamen KAPALIDIR! Ancak cadde üzerindeki bazı kuyumcular ve AVM içindeki işletmelerin durumu farklılık göstermektedir.Resmi tatil prosedürü gereğince kuyumcuların açılması konusunda kesin bir yasak bulunmamaktadır. İşleyiş şu şekildedir:Cadde ve Mahalle Kuyumcuları: Büyük bir çoğunluğu 1 Mayıs resmi tatili nedeniyle kapalı olmayı tercih etse de, bazı bireysel işletmeler kendi inisiyatifleriyle bugün kepenklerini açabilmektedir.AVM Kuyumcuları: Alışveriş merkezleri (AVM'ler) 1 Mayıs'ta standart mesai saatlerinde açık olduğu için, AVM içindeki kuyumcu dükkanları da AÇIK olacak ve hizmet vermeye devam edecektir.Kritik Yatırımcı Uyarısı: Borsa İstanbul ve bankalar kapalı olduğu için, bugün açık olan kuyumculardan altın veya gümüş alıp satarken piyasa "makas aralığının" (alış-satış farkı) normal günlere göre çok daha yüksek olabileceğini unutmayın!1 MAYIS'TA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI? BUGÜN DOLAR/EURO BOZDURULUR MU?Döviz bürolarının durumu kuyumculara göre çok daha nettir. Bankacılık sisteminin ve EFT/Havale işlemlerinin kapalı olduğu resmi tatil günlerinde döviz büroları işlem yapamaz.Hayır! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bugün döviz bürolarının tamamına yakını KAPALIDIR.
Sadece uluslararası havalimanlarındaki veya çok yoğun turistik bölgelerdeki (Sultanahmet, Taksim gibi) bazı döviz büroları istisnai olarak açık kalabilir. Ancak buralarda da resmi piyasalar kapalı olduğu için kur fiyatları oldukça dezavantajlıdır.PİYASALAR NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?Bugün (Cuma) kapalı olan serbest piyasa esnafı, resmi tatilin sona ermesiyle birlikte 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla (Cumartesi açık olan cadde kuyumcuları ve nöbetçi döviz büroları bazında) yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Ancak döviz bürolarının tam kapasiteyle ve resmi kurlarla faaliyete geçmesi, bankaların açılacağı 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahını bulacaktır.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.