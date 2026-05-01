1 Mayıs'ta kuyumcular, döviz büroları açık mı 2026?

Birikimlerine yön vermek veya acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yatırımcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kuyumcuların ve döviz bürolarının kepenkleri bugün (Cuma) açık mı olacak?

Kısa, net ve boşuna yol gitmenizi engelleyecek o kritik detay: Bugün (1 Mayıs 2026 Cuma) Türkiye'nin altın kalbi olan tarihi Kapalıçarşı tamamen KAPALIDIR! Ancak cadde üzerindeki bazı kuyumcular ve AVM içindeki işletmelerin durumu farklılık göstermektedir.

Resmi tatil prosedürü gereğince kuyumcuların açılması konusunda kesin bir yasak bulunmamaktadır. İşleyiş şu şekildedir:

Cadde ve Mahalle Kuyumcuları: Büyük bir çoğunluğu 1 Mayıs resmi tatili nedeniyle kapalı olmayı tercih etse de, bazı bireysel işletmeler kendi inisiyatifleriyle bugün kepenklerini açabilmektedir.

AVM Kuyumcuları: Alışveriş merkezleri (AVM'ler) 1 Mayıs'ta standart mesai saatlerinde açık olduğu için, AVM içindeki kuyumcu dükkanları da AÇIK olacak ve hizmet vermeye devam edecektir.

Kritik Yatırımcı Uyarısı: Borsa İstanbul ve bankalar kapalı olduğu için, bugün açık olan kuyumculardan altın veya gümüş alıp satarken piyasa "makas aralığının" (alış-satış farkı) normal günlere göre çok daha yüksek olabileceğini unutmayın!

Döviz bürolarının durumu kuyumculara göre çok daha nettir. Bankacılık sisteminin ve EFT/Havale işlemlerinin kapalı olduğu resmi tatil günlerinde döviz büroları işlem yapamaz.

Hayır! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bugün döviz bürolarının tamamına yakını KAPALIDIR.

Sadece uluslararası havalimanlarındaki veya çok yoğun turistik bölgelerdeki (Sultanahmet, Taksim gibi) bazı döviz büroları istisnai olarak açık kalabilir. Ancak buralarda da resmi piyasalar kapalı olduğu için kur fiyatları oldukça dezavantajlıdır.

Bugün (Cuma) kapalı olan serbest piyasa esnafı, resmi tatilin sona ermesiyle birlikte 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla (Cumartesi açık olan cadde kuyumcuları ve nöbetçi döviz büroları bazında) yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Ancak döviz bürolarının tam kapasiteyle ve resmi kurlarla faaliyete geçmesi, bankaların açılacağı 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahını bulacaktır.