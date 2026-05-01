1 Mayıs Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs 2026

Paketini dört gözle bekleyen veya acil evrak göndermesi gereken vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kargo şubelerinin kepenkleri bugün açık mı?

Kısa, net ve şube yolundan sizi geri döndürecek o cevap: Hayır! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün (1 Mayıs 2026 Cuma) Yurtiçi Kargo'nun tüm birimleri ve şubeleri KAPALIDIR. Resmi tatil prosedürü gereğince Yurtiçi Kargo çalışanları bugün mesai yapmamaktadır. Bu nedenle şubelerden kargo alımı veya gönderimi yapılamadığı gibi, saha personeli tarafından adreslere kurye dağıtımı ve teslimat işlemleri de kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir.

Kargosu yolda olan veya şubede bekleyen vatandaşların paniğe kapılmasına gerek yok!Yurtiçi Kargo'dan yapılan resmi duyuruya göre; şirket 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla siz değerli müşterilerine yeniden hizmet vermeye ve dağıtıma başlayacaktır. Ancak cumartesi günleri kargo şubelerinin genellikle yarım gün (09.00 - 13.00 veya 15.00 saatleri aralığında) hizmet verdiği unutulmamalıdır. Eğer kargonuz cumartesi günü yarım mesai içinde dağıtıma yetişmezse, teslimatlar büyük ölçüde 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren rutin seyrinde devam edecektir. 1 MAYIS'TA DİĞER KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? (PTT, ARAS, MNG, SÜRAT)Sadece Yurtiçi Kargo değil, sektördeki diğer dev lojistik firmalarında da durum farksızdır. Türkiye'deki genel uygulamaya göre resmi tatillerde kargo operasyonları durdurulmaktadır.