Haber Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:58 -
Güncelleme Tarihi:
01 Mayıs 2026 10:58
1 Mayıs Yurtiçi Kargo açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs 2026
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusu tüm yurtta yaşanırken, kargo bekleyen veya acil gönderi yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kargo şirketlerinden gelecek haberlere çevrildi! Özellikle Türkiye'nin en büyük lojistik ağlarından birine sahip olan Yurtiçi Kargo'nun bugün hizmet verip vermediği büyük bir merak konusu. Arama motorlarında sabahtan bu yana "1 Mayıs Yurtiçi Kargo açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu, şubeler açık mı?" sorguları kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. İşte sipariş yolu gözleyenleri ve şubelere gitmeye hazırlananları yakından ilgilendiren o resmi tatil çalışma düzeni...
Paketini dört gözle bekleyen veya acil evrak göndermesi gereken vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kargo şubelerinin kepenkleri bugün açık mı?
1 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?Kısa, net ve şube yolundan sizi geri döndürecek o cevap: Hayır! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün (1 Mayıs 2026 Cuma) Yurtiçi Kargo'nun tüm birimleri ve şubeleri KAPALIDIR. Resmi tatil prosedürü gereğince Yurtiçi Kargo çalışanları bugün mesai yapmamaktadır. Bu nedenle şubelerden kargo alımı veya gönderimi yapılamadığı gibi, saha personeli tarafından adreslere kurye dağıtımı ve teslimat işlemleri de kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir.TESLİMATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? (YENİDEN MESAİ TARİHİ)Kargosu yolda olan veya şubede bekleyen vatandaşların paniğe kapılmasına gerek yok!Yurtiçi Kargo'dan yapılan resmi duyuruya göre; şirket 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla siz değerli müşterilerine yeniden hizmet vermeye ve dağıtıma başlayacaktır. Ancak cumartesi günleri kargo şubelerinin genellikle yarım gün (09.00 - 13.00 veya 15.00 saatleri aralığında) hizmet verdiği unutulmamalıdır. Eğer kargonuz cumartesi günü yarım mesai içinde dağıtıma yetişmezse, teslimatlar büyük ölçüde 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren rutin seyrinde devam edecektir. 1 MAYIS'TA DİĞER KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? (PTT, ARAS, MNG, SÜRAT)Sadece Yurtiçi Kargo değil, sektördeki diğer dev lojistik firmalarında da durum farksızdır. Türkiye'deki genel uygulamaya göre resmi tatillerde kargo operasyonları durdurulmaktadır.
