İngiltere'de Vitor Pereira rüzgarı!

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig'de son iki sezonda başarılı bir grafik ortaya koydu.



WOLVES'İ LİGDE TUTTU



Portekizli teknik adam, Aralık 2024'te Premier Lig'de düşme hattında yer alan Wolverhampton'ın başına geçti. Pereira, o dönem küme düşmesine kesin gözle bakılan Wolves'i Premier Lig'de tutmayı başardı.



Wolverhampton'da yeni sezon istenildiği gibi başlamadı. Wolves, yeni sezonda galibiyet ve 3 puan gelmemesinin ardından Kasım ayında Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.



BU SEZON 4. TEKNİK ADAM!



Wolves'in ardından bu sezon küme düşme hattında yer alan Nottingham Forest, Vitor Pereira'yı şubat ayında teknik direktörlük görevine getirdi. Pereira, bu sezon çalkantılı bir yıl geçiren Nottingham Forest'ın dördüncü teknik adamı oldu.



YİNE AYNI ETKİ



57 yaşındaki Pereira, Wolverhampton'da gösterdiği Nottingham Forest'ta da göstermeyi başardı.



Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Nottingham Forest, bu maçlarda 3 beraberlik ve 6 galibiyet elde etti. Pereira, özellikle üst üste 4 galibiyeti ile dikkat çekti.



LİGDE 5 PUAN FARK



Vitor Pereira, ligde küme düşme hattında aldığı Nottingham Forest'ı 4 hafta kala ateş hattından çıkarmayı başardı. Şu anda Nottingham Forest ile küme düşme hattında yer alan Tottenham arasında 5 puan fark bulunuyor. [Nottingham Forest 39, Tottenham 34 puan]



AVRUPA'DA YARI FİNAL



Portekizli teknik adam, Avrupa'da da başarılı bir grafik ortaya koydu. Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.



SIRADAKİ MAÇLARI



Pereira'nın ekibi Nottingham Forest, bu hafta Premier Lig'de Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak ve ardından Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda tur mücadelesi verecek.



