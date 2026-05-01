01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

İngiltere'de Vitor Pereira rüzgarı!

Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de son iki sezonda başarılı ve önemli işlere imza atıyor.

01 Mayıs 2026 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig'de son iki sezonda başarılı bir grafik ortaya koydu.

WOLVES'İ LİGDE TUTTU

Portekizli teknik adam, Aralık 2024'te Premier Lig'de düşme hattında yer alan Wolverhampton'ın başına geçti. Pereira, o dönem küme düşmesine kesin gözle bakılan Wolves'i Premier Lig'de tutmayı başardı.

Wolverhampton'da yeni sezon istenildiği gibi başlamadı. Wolves, yeni sezonda galibiyet ve 3 puan gelmemesinin ardından Kasım ayında Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

BU SEZON 4. TEKNİK ADAM!

Wolves'in ardından bu sezon küme düşme hattında yer alan Nottingham Forest, Vitor Pereira'yı şubat ayında teknik direktörlük görevine getirdi. Pereira, bu sezon çalkantılı bir yıl geçiren Nottingham Forest'ın dördüncü teknik adamı oldu.

YİNE AYNI ETKİ

57 yaşındaki Pereira, Wolverhampton'da gösterdiği Nottingham Forest'ta da göstermeyi başardı.

Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Nottingham Forest, bu maçlarda 3 beraberlik ve 6 galibiyet elde etti. Pereira, özellikle üst üste 4 galibiyeti ile dikkat çekti.

LİGDE 5 PUAN FARK

Vitor Pereira, ligde küme düşme hattında aldığı Nottingham Forest'ı 4 hafta kala ateş hattından çıkarmayı başardı. Şu anda Nottingham Forest ile küme düşme hattında yer alan Tottenham arasında 5 puan fark bulunuyor. [Nottingham Forest 39, Tottenham 34 puan]

AVRUPA'DA YARI FİNAL

Portekizli teknik adam, Avrupa'da da başarılı bir grafik ortaya koydu. Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

SIRADAKİ MAÇLARI

Pereira'nın ekibi Nottingham Forest, bu hafta Premier Lig'de Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak ve ardından Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda tur mücadelesi verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
