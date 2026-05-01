01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Bodrum'da hedef yeniden Süper Lig!

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Hedefimiz, Bodrumspor'un gerçek yeri olan Süper Lig. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

01 Mayıs 2026 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik heyet yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda teknik heyet ve oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, gazetecilere, sezonun kendileri için güzel geçtiğini söyledi.

Taraftarlar önünde bu hafta galip gelmek istediklerini belirten Yılmaz, "Sarıyer maçıyla birlikte 5 maçımız daha olacak. Hedefimiz hiç değişmedi ilk günden beri. Hedefimiz, Bodrumspor'un gerçek yeri olan Süper Lig. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Futbolcuların bu kapsamda morallerinin yerinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, Sarıyer maçını galibiyetin yanında cezalı ya da sakat oyuncu vermeden bitirmek istediklerini dile getirdi.

Yılmaz, gelecek hafta oynanacak play-off ilk maçına en iyi, formda bir şekilde hazırlanmak istediklerini kaydetti.

Sipay Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, cumartesi günü saat 16.00'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
