Jokic: 'Bu sezon hayal kırıklığıydı ama yine de Denver'da kalmak istiyorum'

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, 2026 NBA Playoffları'na ilk turda veda etmelerinin ardından geleceği hakkında sessizliğini bozdu.



Sırp süper yıldız, hayal kırıklığı yaratan sezon sonuna rağmen Denver'a bağlılığını sürdürdüğünü ve kontrat uzatma konusunda istekli olduğunu açıkça dile getirdi.



Minnesota Timberwolves karşısında serinin 6. maçında alınan 110-98'lik yenilginin ardından konuşan Jokic, geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya net bir yanıt verdi: "Hâlâ ömür boyu bir Nugget olmak istiyorum."



Takımın yeniden zirveye çıkabilmesi için yapılacak olası değişiklikler hakkında ise karar mercii olmadığını vurgulayan Jokic, "Bu benim kararım değil, açıkçası. Eğer bu Sırbistan'da yaşansaydı, hepimizin işine son verilirdi," ifadelerini kullandı.



Nuggets, 2025-26 sezonunu büyük beklentilere rağmen ilk turda altı maçta elenerek tamamladı. Anthony Edwards, Donte DiVincenzo ve Ayo Dosunmu gibi kilit isimlerin sakatlıklarına rağmen Timberwolves karşısında seriyi yedinci maça taşıyamayan Denver, sezon öncesinde şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyordu.



2025 Batı Konferansı yarı finallerinde Oklahoma City Thunder'a yedi maçta kaybettikten sonra kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamleler yapan Nuggets, Michael Porter Jr.'ı Brooklyn Nets'e göndererek Cam Johnson'ı kadrosuna kattı. Bu takasla açılan maaş boşluğu sayesinde Tim Hardaway Jr. ve Bruce Brown transfer edilirken, Christian Braun ile de 5 yıl, 125 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı. Ayrıca üç kez MVP seçilen Jokic'e kaliteli bir yedek sağlamak adına Jonas Valanciunas da kadroya dahil edildi.



Ancak sezon boyunca yaşanan sakatlıklar Denver'ın performansını ciddi şekilde etkiledi. 54 galibiyetle Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan takım, sezonun son bölümünde Aaron Gordon'ın baldır problemi ve Peyton Watson'ın hamstring sakatlığı nedeniyle playofflarda forma giyememesiyle zor bir süreç yaşadı.



Başantrenör David Adelman'a yönelik eleştiriler artarken, Jokic sorumluluğu oyuncuların üzerine aldı: "Ribaund alamamamız onun suçu değil. Topu istediğimiz yerde yakalayamamamız da onun suçu değil. David Adelman'ı suçlayacak hiçbir şey yok. Bu tamamen bizim hatamız."



2023 yılında kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Nuggets, o tarihten bu yana Konferans Finalleri'ne ulaşmayı başaramadı. Bu nedenle tarafların önümüzdeki aylarda değişime gitmesi bekleniyor.



"Hayal kırıklığı yaşıyorum, evet. Ama bunun derecesi nedir, bilmiyorum," diyen Jokic, sezonun ardından duygularını da açıkça dile getirdi.



