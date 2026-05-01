01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Fenerbahçe'nin Başakşehir serisi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i konuk edecek.

calendar 01 Mayıs 2026 13:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Başakşehir serisi!
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde çıktığı 31 müsabakada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli ekip, 5 haftadır mağlup olmuyor. Yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefleyen RAMS Başakşehir, bu süreçte hanesine 9 puan yazdırdı.

Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyebilecek. 

- Fenerbahçe karşısında son 7 maçta 6 mağlubiyet

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.

Başakşehir, sarı-lacivertli takım karşısında son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında aldı. İstanbul temsilcisi, 5 Şubat 2022'de Kadıköy'de oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
