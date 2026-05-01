Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos

Real Madrid'de sezon sonunda Davinson Ceballos'un takımdan ayrılması bekleniyor.



29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile sorun yaşadı. İspanyol basınında yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcu, Arbeloa ile yaşadığı sorunun ardından sezon sonuna kadar forma giyemeyeceğini düşünüyor.



Real Madrid de teknik direktör Arbeloa'nın oyuncu ile ilgili kararının arkasında duruyor.



SEZON SONUNDA VEDA



Ceballos'un Real Madrid'deki durumunun geri dönülemez bir noktada olduğu ve 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının beklendiği yazıldı.



BU SEZON 22 MAÇ



Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ceballos, bu sezon İspanyol devinde 22 maçta süre buldu.







