01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
0-048'
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos

Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile sorun yaşayan Dani Ceballos'un sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 01 Mayıs 2026 15:02 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 15:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos
Real Madrid'de sezon sonunda Davinson Ceballos'un takımdan ayrılması bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile sorun yaşadı. İspanyol basınında yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcu, Arbeloa ile yaşadığı sorunun ardından sezon sonuna kadar forma giyemeyeceğini düşünüyor.

Real Madrid de teknik direktör Arbeloa'nın oyuncu ile ilgili kararının arkasında duruyor.

SEZON SONUNDA VEDA

Ceballos'un Real Madrid'deki durumunun geri dönülemez bir noktada olduğu ve 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının beklendiği yazıldı.

BU SEZON 22 MAÇ

Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ceballos, bu sezon İspanyol devinde 22 maçta süre buldu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
