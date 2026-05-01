Hatayspor 1. Lig'e galibiyetle veda etti!

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, Vanspor FK'yi konuk etti.



Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ünal Durmuşhan, 73. dakikada Yunus Azrak ve 86. dakikada Enser Arslan kaydetti.



Vanspor FK'nin tek golü ise 90+3. dakikada Santeri Hostikka attı.



Bu sonuçla birlikte Hatayspor 14 puan ve 19. sırada 1. Lig serüvenini tamamlayarak alt lige düştü, Vanspor FK ise 49 puanla ligi 11. sırada kaldı.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı



Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Yasin Gezer, Kurtuluş Aslan



Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Dk. 72 Deniz Aksoy), Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Melih Şen), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 88 Ersin Aydemir), Ensar Arslan (Dk. 87 Chaadaev), Mustafa Said Aydın (Dk. 63 Cemil Berk Aksu)



İmaj Altyapı Vanspor FK: Batıhan Gebecelioğlu, Hostikka, Aliou Traore, Junior, Regis, Alper Emre Demirol, Emir Bars, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 69 Mehmet Özcan), Muhammed Çoksu (Dk. 55 Faruk Can Genç)



Goller: Dk. 66 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 73 Yunus Azrak, Dk. 86 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK)



Sarı kartlar: Dk. 37 Regis, Dk. 47 Traore, Dk. 75 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 44 Yunus Azrak, Dk. 68 Cemil Berk Aksu, Dk. 69 Emir Dadük (Atakaş Hatayspor)



