01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
0-116'
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
0-115'
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
2-015'
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Hatayspor 1. Lig'e galibiyetle veda etti!

1. Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, Vanspor FK'yi 3-1 yenerek küme düştüğü sezonu galibiyetle tamamladı.

calendar 01 Mayıs 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, Vanspor FK'yi konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ünal Durmuşhan, 73. dakikada Yunus Azrak ve 86. dakikada Enser Arslan kaydetti.

Vanspor FK'nin tek golü ise 90+3. dakikada Santeri Hostikka attı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor 14 puan ve 19. sırada 1. Lig serüvenini tamamlayarak alt lige düştü, Vanspor FK ise 49 puanla ligi 11. sırada kaldı.
Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Yasin Gezer, Kurtuluş Aslan

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Dk. 72 Deniz Aksoy), Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Melih Şen), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 88 Ersin Aydemir), Ensar Arslan (Dk. 87 Chaadaev), Mustafa Said Aydın (Dk. 63 Cemil Berk Aksu)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Batıhan Gebecelioğlu, Hostikka, Aliou Traore, Junior, Regis, Alper Emre Demirol, Emir Bars, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 69 Mehmet Özcan), Muhammed Çoksu (Dk. 55 Faruk Can Genç)

Goller: Dk. 66 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 73 Yunus Azrak, Dk. 86 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Regis, Dk. 47 Traore, Dk. 75 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 44 Yunus Azrak, Dk. 68 Cemil Berk Aksu, Dk. 69 Emir Dadük (Atakaş Hatayspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 32 10 11 11 40 42 41
9 Rizespor 32 9 11 12 41 44 38
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
