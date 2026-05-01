01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
0-046'
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası

Juventus'un göndermek istediği Jonathan David'in Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceği öne sürüldü.

calendar 01 Mayıs 2026 14:56 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 15:09
Haber: Sporx.com dış haberler
Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası
İtalya Ligi takımlarından Juventus'un bonservis ödemeden Lille'den transfer ettiği Jonathan David'in Türkiye'ye transfer olabileceği iddia edildi.

Yüksek maaşı ve performansının beğenilmemesi nedeniyle gözden düşen 26 yaşındaki Kanadalı golcü için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası gündeme geldi.

İtalyan basını, 12 milyon euro imza parası ve 8 milyon euro maaş karşılığında Juventus'a giden Jonathan David'in bu yaz Galatasaray veya Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini duyurdu.

Haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'i satması halinde, Jonathan David'in transferini düşünebileceği öne sürüldü.

Gelecek sezon kadrosuna forvet takviyesi yapacak olan Fenerbahçe için Jonathan David'in önemli bir hedef olabileceği vurgulandı.

Bu sezon Juventus'ta 43 maça çıkan Jonathan David, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
