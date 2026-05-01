Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası

İtalya Ligi takımlarından Juventus'un bonservis ödemeden Lille'den transfer ettiği Jonathan David'in Türkiye'ye transfer olabileceği iddia edildi.Yüksek maaşı ve performansının beğenilmemesi nedeniyle gözden düşen 26 yaşındaki Kanadalı golcü için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası gündeme geldi.İtalyan basını, 12 milyon euro imza parası ve 8 milyon euro maaş karşılığında Juventus'a giden Jonathan David'in bu yaz Galatasaray veya Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini duyurdu.Haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'i satması halinde, Jonathan David'in transferini düşünebileceği öne sürüldü.Gelecek sezon kadrosuna forvet takviyesi yapacak olan Fenerbahçe için Jonathan David'in önemli bir hedef olabileceği vurgulandı.Bu sezon Juventus'ta 43 maça çıkan Jonathan David, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.