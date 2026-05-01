Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye ilk 11'de başlayan Tiago Djalo, 8. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, sol kanattan kullanılan kornerde etkili geldi. Kristjan Asllani'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda top, kaleci Zafer'in sağından ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
KADRO DIŞI KALMIŞTI, MESAJINI SAHADA VERDİ
Fatih Karagümrük maçı öncesinde teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan ve daha önce Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde de kadro dışı bırakılan Portekizli savunmacı, attığı golle dikkatleri üzerine çekti.
DEPLASMAN GOLCÜSÜ
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22. maçına çıkan Djalo, ikinci golünü kaydetti. Tecrübeli savunmacı, ilk golünü Antalyaspor deplasmanında atarken, ikinci golünü de Gaziantep FK deplasmanında buldu. Böylece iki golünü de deplasman maçlarında kaydetmiş oldu.
80'DE OYUNDAN ÇIKTI
Bu arada Djalo, karşılaşmanın son bölümünde oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper 80. dakikada beyin sarsıntısı yaşadığı için kenara geldi. Djalo'nun yerine Agbadou oyuna dahil oldu.
DJALO NE PAYLAŞMIŞTI?
Djalo sosyal medya hesabından "Ben iş bitiriciyim. Şikayet etmem, işimi hallederim." paylaşımı yapmıştı.
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık: Djalo
Beşiktaş'ta son iki maçta kadro dışı bırakılan Tiago Djalo, Gaziantep FK deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkıp gol atarak geri döndü. Öte yandan Djalo, 80'de korkutan bir sakatlık yaşadı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21