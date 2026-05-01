01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
1-09'
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-08'
01 Mayıs
Pisa-Lecce
0-024'
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
1-022'

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık: Djalo

Beşiktaş'ta son iki maçta kadro dışı bırakılan Tiago Djalo, Gaziantep FK deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkıp gol atarak geri döndü. Öte yandan Djalo, 80'de korkutan bir sakatlık yaşadı.

calendar 01 Mayıs 2026 21:32 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 21:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye ilk 11'de başlayan Tiago Djalo, 8. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, sol kanattan kullanılan kornerde etkili geldi. Kristjan Asllani'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda top, kaleci Zafer'in sağından ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. 

KADRO DIŞI KALMIŞTI, MESAJINI SAHADA VERDİ

Fatih Karagümrük maçı öncesinde teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan ve daha önce Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek finalinde de kadro dışı bırakılan Portekizli savunmacı, attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22. maçına çıkan Djalo, ikinci golünü kaydetti. Tecrübeli savunmacı, ilk golünü Antalyaspor deplasmanında atarken, ikinci golünü de Gaziantep FK deplasmanında buldu. Böylece iki golünü de deplasman maçlarında kaydetmiş oldu.

80'DE OYUNDAN ÇIKTI

Bu arada Djalo, karşılaşmanın son bölümünde oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper 80. dakikada beyin sarsıntısı yaşadığı için kenara geldi. Djalo'nun yerine Agbadou oyuna dahil oldu.

DJALO NE PAYLAŞMIŞTI?

Djalo sosyal medya hesabından "Ben iş bitiriciyim. Şikayet etmem, işimi hallederim." paylaşımı yapmıştı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
