3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası sona erdi.

01 Mayıs 2026 19:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu mücadele etti.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, son gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı. ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, koy içinde rüzgar azlığı nedeniyle tek yarışla şampiyonayı tamamladı.

MİYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce şampiyonaya 16 tekneyle başladıklarını bu yıl iki katı tekneyle yarıştıklarını söyledi.

Marmaris'in yat yarışları için en şartlara sahip vurgulayan Çelik, "Marmaris'in yelken potansiyeli ve rüzgarı, tekne sayımızı bu şampiyonada iki katına çıkarttı. Planladığımız kadar yarış yapamasak da çok güzel bir seri yakaladık." diye konuştu.

Şampiyon yelkenciler kupalarını kulüp bahçesinde düzenlenen törenle aldı.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-A

1- Brozex (Sergei Musikhin)

2- Eker40 (Petr Kochnev)

3- Lagertha (İvan İvanov)

ORC-B

1- Jason (Boris Burmentev)

2- Courrier Du Coeur (Evgeny Andria)

3- Fox-L (Andrei Bratan)

ORC-C

1- Wizard (Pavel Karachov)

2- Valentina (Viktor Zakharov)

3- Anyuta (Valentin Dudukalov)

ORC-D

1- İvana (Mark Abdrakipov)

2- Blue X (Berkcan Arat)

3- Agile (Tunca Çalışkan)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
