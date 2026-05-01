01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Galatasaray'ın Osimhen için beklediği bonservis

Victor Osimhen için Avrupa devleri devreye girerken, Galatasaray da Nijeryalı yıldızın bonservis bedelini belirledi.

01 Mayıs 2026 17:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olduğu öne sürülen Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AS kaynaklı habere göre, sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcünün bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak belirledi.

Aynı haberde, Osimhen için Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi dev ekiplerin devreye girdiği belirtildi.

Özellikle Real Madrid'in aradığı forvet tipinin Osimhen olduğu ifade edilirken, Karim Benzema sonrası takımda net bir santrfor eksikliği yaşandığı ve İspanyol temsilcisinin bu transfer için adım atabileceği vurgulandı.

PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 20 gol kaydederken, 7 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılılardaki ilk sezonunda ise 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performans sergilemişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

NE DEMİŞTİ?

Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için gerçek bir yuva. Burada bir aile buldum ve ailem de burada çok rahat hissediyor. Bu kulüp aileyi, sevgiyi, birliği ve saygıyı temsil ediyor. Beni Galatasaray'la bir araya getirdiği için Tanrı'ya şükrediyorum" ifadelerini kullanmıştı.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.