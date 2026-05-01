Gaziantep FK - Beşiktaş: 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği 90 dakikada Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.



11'LER



Muhtemel Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo.



Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Rashica, Cengiz, Jota, Mustafa Hekimoğlu.







Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.



Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.



ERSİN DESTANOĞLU VE MURILLO DÖNÜYOR



Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşacak.



Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak.



KARTAL KAYRA YILMAZ VE RIDVAN YILMAZ OYNAMAYACAK



Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.



Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek.



İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesinde iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor.



Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı olacak.





GAZİANTEP FK'NİN KARNESİ



Ligde çıktığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 37 puanla 10. sırada yer alıyor.



Söz konusu maçlarda rakip fileleri 41 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 52 gole engel olamadı.



3 OYUNCU EKSİK, 5 OYUNCU KART SINIRINDA



Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mbakata, Yusuf Kabadayı ve kaleci Mustafa Burak Bozan kadroda yer almıyor.



Gaziantep FK'de Rodrigues, Lungoyi, Draguş, Zafer Görgen ve Sorescu ise sarı kart sınırında bulunuyor.



Bu 5 oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmesi durumunda 33. hafta deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.



EVİNDE BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR



Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş ile 14. kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı takım ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybetmeyen kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.



Gaziantep FK, evinde oynadığı maçlarda ise rakibine galibiyet şansı tanımadı.



İstanbul temsilcisini evinde 6 kez ağırlayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalardan 3'er galibiyet ve beraberlik ile sahadan ayrıldı.



14. RANDEVU





Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 13 maçta Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gaziantep temsilcisi ise 4 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı.



Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle rakibine karşılık verdi.



BEŞİKTAŞ'IN GAZİANTEP DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK



Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta da galip gelemedi.



Beşiktaş, Gaziantep'te çıktığı 6 maçın 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmada da rakibiyle eşitliği bozamadı.



Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 5 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.



BEŞİKTAŞ, 13 MAÇIN 11'İNDE GOL ATTI



Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynadığı 13 lig maçının 11'inde gol sevinci yaşadı.



Beşiktaş, iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı takım, gol atamadığı iki mücadelenin birinde 0-0 berabere kalırken, diğer müsabakada ise rakibine 2-0 kaybetti.



Öte yandan Beşiktaş, 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi.



FARKLI SONUÇLAR



Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlılar imza attı.



Geride kalan 13 karşılaşmada siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini biri hükmen olmak üzere iki kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorlarla yendi.



Gaziantep FK ise siyah-beyazlı ekip önünde 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.



Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.



