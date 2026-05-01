01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-236'
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
2-036'
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Boluspor, evinde üç puanı üç golle aldı!

1.Lig'in 38. ve son haftasında Boluspor, sahasında Serik Spor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 01 Mayıs 2026 19:27 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 19:42
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
1.Lig'in 38. ve son haftasında Boluspor, Serik Spor'u konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri, 69. dakikada Harun Alpsoy, 75. dakikada Doğancan Davas ve 90+2. dakikada Deniz Yıldız attı.

Serik Spor'un tek golünü ise 12. dakikada Lev Skvortsov kaydetti.

Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 48 yaptı. Serik Spor, 39 puanda kaldı.

Stat: Bolu Atatürk 

Hakemler: Hakan Ülker, Kemal Mavi, Mehmet Pekmezci

Boluspor: Bartu Kulbilge (Dk.76 Kaan Alp Dizbay), Onur Öztonga, Arda Tuğra Saygı (Dk.84 Emre Soykan), Gökhan Akkan, Abdulsamet Kırım, Balburdia, Doğan Can Davas, Harun Alpsoy (Dk.89 Burak Topçu), Lima, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk.77 Deniz Yıldız), Temel Çakmak (Dk.46 Erdem Dikbasan)

Serikspor: Ender Güneş, Martynov, Cengiz Demir, Sadygov (Dk.90 Ahmet Daniel Akyıldız), Castro, Ekrem Terzi (Dk.71 Sami Gökhan Altıparmak) , Skvortsov, Şeref Özcan, Nalepa, Emre Nefiz (Dk.71 Kasım Alperen Köşker), Anıl Koç

Goller: Dk.12 Skvortsov (Serikspor), Dk.70 Harun Alpsoy, Dk.75 Doğan Can Davas, Dk.90 Deniz Yıldız (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk.4 Şeref Özcan (Serikspor), Dk.38 Temel Çakmak, Dk.76 Lima (Boluspor),

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
