Rizespor, Konyaspor'un serisini bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı



55. dakikada Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla topla buluşan Augusto'nun şutunda kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.



58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samet Akaydin'in orta sahadan gönderdiği topla buluşan Laçi'nin pasıyla Mebude ağları havalandırdı: 2-1.



65. dakikada Laçi'nin serbest vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Augusto, ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.



77. dakikada konuk ekibin atağında Swendsen'in ceza sahası sol çaprazından gönderdiği şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.



89. dakikada konuk ekip ikinci golünü kaydetti. Eren Cemali Yağmur'un ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-2.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Orhun Aydın Duran



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin (Dk.81 Emir Ortakaya), Hojer, Taylan Antalyalı (Dk.72 Papanikolaou), Mebude, Olawoyin (Dk.81 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk.72 Muhammet Taha Şahin), Sowe (Dk.88 Buljubasic)



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk.62 Baniya), Bazoer (Dk. 80 Eren Cemali Yağmur), Yasir Subaşı (Dk. 72 İsmail Esat Buğa), Andzouana, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Arif Boşluk, Svendsen, Gonçalves (Dk.62 Jevtovic), Olaigbe (Dk.61 Bardhi)



Goller: Dk.18 Laçi, Dk.58 Mebude, Dk. 65 Augusto (Çaykur Rizespor), Dk.16 Jin-Ho Jo, Dk.89 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk.31 Augusto (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Jin-Ho Jo, Dk. 89 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)





Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti.Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.Mücadelede ilk golü 16.dakikada Konyaspor'danattı ve takımını 1-0 öne geçirdi.Bu golden 2 dakika sonra Çaykur Rizespor,'nin 18. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Çaykur Rizespor'da58. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.Mücadelenin 65. dakikasında ise Çaykur Rizespor,ile skoru 3-1'e getirdi.Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise Konyaspor'dan, skoru 3-2'ye getiren golü attı.Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Çaykur Rizespor oldu.Recep Uçar yönetiminde evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Çaykur Rizespor, 40 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor ise 40 puanda kaldı ve 9. sırada konumlandı.Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.2. dakikada Sowe'un ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla buluşan Mebude'nin şutu kale direğine çarparak auta çıktı.9. dakikada Çaykur Rizespor atağında Laçi'nin ceza yayının solundan kaleye yerden gönderdiği şutu savunma engelledi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.