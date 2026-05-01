01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Pep Guardiola: "İngiliz futboluna aşığım"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Eveton maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Mayıs 2026 17:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Pep Guardiola: 'İngiliz futboluna aşığım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Pep Guardiola, Pazartesi günü Manchester City'nin Everton ile Premier League'de oynayacağı maç (TSİ 22.00) öncesi basın toplantısında konuştu. 

İşte Guardiola'nın açıklamaları;

Guardiola, Rodri'nin "daha iyiye gittiğini" ancak henüz takımla antrenmanlara başlamadığını söyledi. Ruben Dias için "henüz değil" ifadesini kullanan deneyimli teknik adam, onun da iyileştiğini belirtti. Josko Gvardiol için de benzer şekilde durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

"UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Sezon sonu fikstürüyle ilgili konuşan Guardiola, "Durum bu, buna uyum sağlamak zorundayız. Hatta Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde oynamayı tercih ederdim. Bu tür takvimlere alışkınız. Elbette daha iyi olabilirdi ama uzun zamandır beklentim yok" dedi.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Paris Saint-Germain'in sezon başında maç erteleme talebinin kabul edilmesi hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "Bu diğer ülkelerde olabilir ama burada durum bu. Uyum sağlamak zorundayız. Eğer hoşunuza gitmiyorsa gidip Fransa'da ya da Portekiz'de çalışabilirsiniz. Ben burada olmaktan mutluyum. Barcelona'dayken buradaki teknik direktörlerin takvimden şikâyet ettiğini görmüştüm. Bu yüzden farklı bir şey beklemiyorum. Onlar ne zaman oynanmasına karar verirse biz oynarız."

JOHN STONES İÇİN AÇIKLAMA

Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan John Stones hakkında da konuşan Guardiola, "İstanbul'daki finalde açık ara en iyi oyuncuydu. Bu büyük bir karakter demek. Şu an kendini iyi hissediyor. Umarım ritmini bulur ve fiziksel olarak hazır hale gelir. Kendimizin bir parçası ayrılıyor. Sahada ve saha dışında inanılmaz bir insan" ifadelerini kullandı.

"NE İÇİN OYNADIĞIMIZI BİLİYORUZ" 

Everton maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Guardiola, "Bir final daha oynamaya hazırız. Everton hâlâ Avrupa kupaları için mücadele ediyor. Çok iyi savunma yapıyorlar. David Moyes ne yapacağını çok iyi biliyor. Etihad'daki maçı iki-üç aksiyonla kazanmıştık. O zamana göre daha iyiyiz ve bunu kullanmayı umuyoruz. Ne için oynadığımızı biliyoruz" dedi.

"İNGİLİZ FUTBOLUNA AŞIĞIM"

Hafta içinde Stockport County - Port Vale maçını izlemesiyle ilgili de konuşan Guardiola, "Takvime baktım, PSG-Bayern Münih vardı. 'Ah, ne felaket bir maç' dedim. İngiliz futboluna aşığım ve Stockport'u izlemeye gittim" diyerek espri yaptı.

Guardiola, Paris Saint-Germain ile Bayern Munich arasındaki 5-4'lük maçı ise eve döndükten sonra "sonucu bilerek, bir kadeh şarap eşliğinde" izlediğini söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.