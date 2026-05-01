Pep Guardiola: 'İngiliz futboluna aşığım'

Pep Guardiola, Pazartesi günü Manchester City'nin Everton ile Premier League'de oynayacağı maç (TSİ 22.00) öncesi basın toplantısında konuştu.
İşte Guardiola'nın açıklamaları;
Guardiola, Rodri'nin "daha iyiye gittiğini" ancak henüz takımla antrenmanlara başlamadığını söyledi. Ruben Dias için "henüz değil" ifadesini kullanan deneyimli teknik adam, onun da iyileştiğini belirtti. Josko Gvardiol için de benzer şekilde durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
"UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"
Sezon sonu fikstürüyle ilgili konuşan Guardiola, "Durum bu, buna uyum sağlamak zorundayız. Hatta Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde oynamayı tercih ederdim. Bu tür takvimlere alışkınız. Elbette daha iyi olabilirdi ama uzun zamandır beklentim yok" dedi.
"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"
Paris Saint-Germain'in sezon başında maç erteleme talebinin kabul edilmesi hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "Bu diğer ülkelerde olabilir ama burada durum bu. Uyum sağlamak zorundayız. Eğer hoşunuza gitmiyorsa gidip Fransa'da ya da Portekiz'de çalışabilirsiniz. Ben burada olmaktan mutluyum. Barcelona'dayken buradaki teknik direktörlerin takvimden şikâyet ettiğini görmüştüm. Bu yüzden farklı bir şey beklemiyorum. Onlar ne zaman oynanmasına karar verirse biz oynarız."
JOHN STONES İÇİN AÇIKLAMA
Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan John Stones hakkında da konuşan Guardiola, "İstanbul'daki finalde açık ara en iyi oyuncuydu. Bu büyük bir karakter demek. Şu an kendini iyi hissediyor. Umarım ritmini bulur ve fiziksel olarak hazır hale gelir. Kendimizin bir parçası ayrılıyor. Sahada ve saha dışında inanılmaz bir insan" ifadelerini kullandı.
"NE İÇİN OYNADIĞIMIZI BİLİYORUZ"
Everton maçıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Guardiola, "Bir final daha oynamaya hazırız. Everton hâlâ Avrupa kupaları için mücadele ediyor. Çok iyi savunma yapıyorlar. David Moyes ne yapacağını çok iyi biliyor. Etihad'daki maçı iki-üç aksiyonla kazanmıştık. O zamana göre daha iyiyiz ve bunu kullanmayı umuyoruz. Ne için oynadığımızı biliyoruz" dedi.
"İNGİLİZ FUTBOLUNA AŞIĞIM"
Hafta içinde Stockport County - Port Vale maçını izlemesiyle ilgili de konuşan Guardiola, "Takvime baktım, PSG-Bayern Münih vardı. 'Ah, ne felaket bir maç' dedim. İngiliz futboluna aşığım ve Stockport'u izlemeye gittim" diyerek espri yaptı.
Guardiola, Paris Saint-Germain ile Bayern Munich arasındaki 5-4'lük maçı ise eve döndükten sonra "sonucu bilerek, bir kadeh şarap eşliğinde" izlediğini söyledi.
