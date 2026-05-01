01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
0-05'
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-04'
01 Mayıs
Pisa-Lecce
0-020'
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
0-018'

Beşiktaş'ta Asllani yıldızlaştı!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Kristjan Asllani penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. Arnavut yıldız, 1 gol ve 1 asistle ilk yarıya damga vurdu.

calendar 01 Mayıs 2026 20:59 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 21:06
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

ASLLANI YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Kristjan Asllani düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.

8. dakikada Tiago Djalo'nun attığı golde de asisti yapan Arnavut yıldız ilk yarıya 1 gol ve 1 asistle damga vurdu.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkan Kristjan Asllani bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.




Beşiktaş, bonservisi Inter'de bulunan Kristjan Asllani'yi yarım sezonluğuna kiraladı. 24 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Genç futbolcu, sezonun ilk yarısını ise bir diğer İtalyan ekibi Torino'da geçirdi.

  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
