Beşiktaş'ta Asllani yıldızlaştı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
ASLLANI YILDIZLAŞTI
Karşılaşmanın 22. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Kristjan Asllani düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.
8. dakikada Tiago Djalo'nun attığı golde de asisti yapan Arnavut yıldız ilk yarıya 1 gol ve 1 asistle damga vurdu.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkan Kristjan Asllani bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Beşiktaş, bonservisi Inter'de bulunan Kristjan Asllani'yi yarım sezonluğuna kiraladı. 24 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Genç futbolcu, sezonun ilk yarısını ise bir diğer İtalyan ekibi Torino'da geçirdi.
