01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
0-05'
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-04'
01 Mayıs
Pisa-Lecce
0-020'
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
0-018'

Petrovic: ''2. Lig için hazırlıklara başladık''

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Boluspor'a 3-1 mağlup olan Seriskpor'da teknik direktör Branimir Petrovic maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Mayıs 2026 21:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'İn son haftasında Boluspor'a mağlup olan Serikspor'da Teknik Direktörü Branimir Petrovic ise elde ettiği galibiyetten dolayı Boluspor'u kutladı.

Karşılaşmanın 60 dakikasında iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Petrovic, "Son 30 dakikada iyi bir tempo gösteremedik. Rakibe önümüzdeki sezon için başarılar dilerim. Bildiğim kadarıyla takım içinde bizim gibi problemler yaşıyorlar. Bunu çözmelerini dilerim." diye konuştu.

Petrovic, futbolseverlere bugün güzel bir karşılaşma izlettiklerini ifade ederek, seyirciyi 4 golle mutlu ettiklerini söyledi.

Ligden düşmeleri konusunda da değerlendirmede bulunan Petrovic, şunları söyledi:

"Biz ligden düştük. İkinci lige hazırlıklarımızı yavaş yavaş başlatıyoruz tüm yılı analiz ederek. İnişli ve çıkışlı bir sezon yaşadık. Sürekli değişiklikler olduğu zaman takımda sonuçlara zor varabiliriz. Tekrar söylemek isterim ikinci lige hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Her zaman iki adım gidebilmek için bir adım geri atmak gerekir. Bizim takımın imkanları çok yüksek. Umarım önümüzdeki sezonda performans onu gösterir ve bu lige hızlıca dönebiliriz."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.