Petrovic: ''2. Lig için hazırlıklara başladık''

Trendyol 1. Lig'İn son haftasında Boluspor'a mağlup olan Serikspor'da Teknik Direktörü Branimir Petrovic ise elde ettiği galibiyetten dolayı Boluspor'u kutladı.



Karşılaşmanın 60 dakikasında iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Petrovic, "Son 30 dakikada iyi bir tempo gösteremedik. Rakibe önümüzdeki sezon için başarılar dilerim. Bildiğim kadarıyla takım içinde bizim gibi problemler yaşıyorlar. Bunu çözmelerini dilerim." diye konuştu.



Petrovic, futbolseverlere bugün güzel bir karşılaşma izlettiklerini ifade ederek, seyirciyi 4 golle mutlu ettiklerini söyledi.



Ligden düşmeleri konusunda da değerlendirmede bulunan Petrovic, şunları söyledi:



"Biz ligden düştük. İkinci lige hazırlıklarımızı yavaş yavaş başlatıyoruz tüm yılı analiz ederek. İnişli ve çıkışlı bir sezon yaşadık. Sürekli değişiklikler olduğu zaman takımda sonuçlara zor varabiliriz. Tekrar söylemek isterim ikinci lige hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Her zaman iki adım gidebilmek için bir adım geri atmak gerekir. Bizim takımın imkanları çok yüksek. Umarım önümüzdeki sezonda performans onu gösterir ve bu lige hızlıca dönebiliriz."



