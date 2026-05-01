Manisa FK sezonu bol gollü kapattı

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı.



Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Manisa temsilcisi 5-0 gibi net bir skorla kazandı.



Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 13 ile 26. dakikalarda Bonny Adekanye ve 50., 53., ve 57. dakikalarda Lois Diony kaydetti.



Bu sonuçla birlikte her iki takımda sezonu noktalarken; Manisa FK 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.



Küme düşen Sakaryaspor ise 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet ile 2. Lig'in yolunu tuttu.