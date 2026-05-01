01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-190'
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-188'
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Yasin Özcan'dan öz eleştiri!

calendar 01 Mayıs 2026 22:42
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Yasin Özcan maç sonu konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren genç oyuncu "İlk yarıya bence çok güzel başladık. İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık ama ikinci 45 dakika birazcık durgun başladık. Rakibe çok pozisyon verdik, bir sürü gol fırsatı yakaladılar. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor ve bunun için çalışacağız.'' dedi.

Kendi performansına değinen Yasin Özcan ''İlk yarı kendimi iyi olarak gördüm ama ikinci devre onun aksine bayağı bir fiziksel eksikliğim var. İkinci yarı çok yorgun oynadığımı düşünüyorum. Bu fiziksel eksiklikle, maç oynamamamla alakalı ama bu kesinlikle bahane değil. En iyi şekilde çalışıp 90 dakika yüzde yüz oynamak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
