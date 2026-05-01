Mirel Radoi: 'Futbol adil bir oyun değil'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"FUTBOL BAZEN NANKÖR OLABİLİYOR"
Radoi sözlerine, "Bugün tekrardan anladım ki futbol gerçekten haksız bir oyun. Bazen nankör tarafları da olabiliyor. Çünkü sonuç bizim istediğimiz gibi değildi. Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı. Bu sezon Beşiktaş'a karşı 7 tane gol pozisyonuna giren takım hatırlamıyorum. Pozisyonlara girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. Aslında kimi zaman rakip topa sahip olan taraftı ama biz belki de hazırlandığımız gibi topa sahip olamadık. 2-0'dan sonra takip takım biraz daha rahatladığı için biz topa sahip olan taraftık, oyunu domine etmeye çalışan taraftık. Bu yüzden kötü bir maç oldu bizim için." ifadeleriyle başladı.
Gelecek haftalara da değinen 45 yaşındaki teknik adam, "Haftaya umarım 2 tane duran top golü yemeyiz. Belki ligde bir hedefimiz kalmadı ama tüm maçlar çok önemli. Futbolcularımızın geleceği açısından önemli maçlar olabilir. Rakiplerimizin önemli hedefleri olacak. Biz de hakkaniyetli bir futbol oynamak istiyoruz." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, "Bizim için zor bir maçtı, kolaya da çevirebilirdik ama başaramadık" dedi.
Radoi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya istediklerini gibi başlayamadıklarını ve duran toplardan gol yediklerini belirtti.
Takım için zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Radoi, şunları kaydetti:
"Yön değiştirmelerde ve pozisyon almalarda yavaş kaldık ve duran toplardan gol yedik. İkinci yarı kontrolü elimize geçirdik, daha iyi oynamaya başlamıştık ama futbol adil oyun değil, 7 pozisyona girdik 7'sinde de gol atamadık. Hepsi de kaleciyle birebir pozisyondu ve bunları gole çeviremedik. Bizim için sonuç acı oldu. Yağmurda maç izlemeye gelen taraftarlar ıslandı, onlar için bir puan ya da bir gol atmamız gerekiyordu. Önümüzdeki maç bunu başaracağız."
Oyuncuların performanslarıyla ilgili gelen soru üzerine ise Radoi "Geleceği kimse bilemez, futbolcuların anlaması gereken bir şey var. Her idman, her maç biz onları değerlendiriyoruz. Eğer gelecek sezon burada olmak istiyorlarsa onlarda kendileri için savaşmak zorunda." diye konuştu.
"LİGDE KALDIK VE TAKIMIN HEDEFİ YOK"
Hedefsiz bir takımı motive etmenin zor olduğunu vurgulayan Radoi, şöyle konuştu:
"Ligde kaldık ve takımın hedefi yok ama hala kalan puanlar bizi daha üstlere tırmandırabilir. Oyuncularımız başka bir takıma gitmek istiyorlarsa onları takip eden takımlar için yine bu son maçlar çok değerli. Onların mantalitesini görebilirler. Hedefsiz bir takımda yüksek bir motivasyona sahip olmak çok önemli, takımlarda buna bakıyor. Hayal kırıklıkları her zaman olur, bu futbolun ve oyunun bir parçası."
Radoi, takımının kaybederken bile 90 dakika mücadele etmesi gerektiğini ifade ederek, "Gelecek sezon bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bu hayal kırıklığı değil, mantalite olması lazım. Hataları, yenilgiyi kabul ederim ama kaybetmek istiyorsak kendi şeklimizde savaşarak kaybetmemiz lazım. Kaybediyorsak bile 90 dakika savaşarak mücadele etmeliyiz. Ben eminim ki bu durumda taraftarlarımızda futbolcularımızı alkışlayacaktır." şeklinde konuştu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Kenan Karaman'dan A Milli Takım mesajı ve Beşiktaş itirafı!
-
9
İngiltere'de Vitor Pereira rüzgarı!
-
8
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan sürprizi!
-
7
Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen fatura: 515 milyon Euro
-
6
Galatasaray'ın Osimhen için beklediği bonservis
-
5
Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası
-
4
Kenan Yıldız'dan 10 numara ve Dünya Kupası mesajı
-
3
Galatasaray'da iki eksik!
-
2
Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da!
-
1
Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor
- 23:42 Recep Uçar: "Çok değerli bir üç puan"
- 23:26 Draguş: ''Bugün gibi oynarsak..''
- 23:20 Bayo: ''Bugün bizim için biraz hayal kırıklığı oldu''
- 23:07 Mirel Radoi: "Futbol adil bir oyun değil"
- 22:53 Salih Uçan: "Burası Beşiktaş, kimse bırakamaz"
- 22:49 Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: "Hazırız, bekleyip göreceğiz'"
- 22:42 Yasin Özcan'dan öz eleştiri!
- 22:32 Mustafa Hekimoğlu: ''İlk odağımız kupa''
- 22:22 Jota Silva: ''Hedefimiz kupa''
- 22:09 Manisa FK sezonu bol gollü kapattı
- 22:00 Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u rahat geçti
- 21:54 Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ilk yarıda bulduğu gollerle geçti
- 21:32 Beşiktaş'ta korkutan sakatlık: Djalo
- 21:14 Ricardo Quaresma: "Serdal Adalı ile konuştuklarımız aramızda"
- 21:02 Petrovic: ''2. Lig için hazırlıklara başladık''
- 20:59 Beşiktaş'ta Asllani yıldızlaştı!
- 20:54 Dinçbudak: ''Oyuncularım iyi işi çıkardı''
- 20:16 Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!
- 19:46 Beşiktaş'ta maç öncesi sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
- 19:35 Sergen Yalçın'dan kadro tercihi için yanıt!
- 19:27 Boluspor, evinde üç puanı üç golle aldı!
- 19:08 3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası tamamlandı
- 19:00 Rizespor, Konyaspor'un serisini bitirdi
- 18:55 İstanbulspor son maçta resital sundu! Tam 9 gol
- 18:51 Gaziantep FK - Beşiktaş: 11'ler
- 18:41 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN karşılaşması ertelendi
- 18:28 Samsunspor'da 5 isim Galatasaray maçında yok!
- 18:10 A Milli Takım'ın hazırlık maçı programı belli oldu
- 18:06 İstanbul Gençlik, deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti
- 17:57 Petrol Ofisi Maxima 2026 Bodrum'da başladı!
- 17:50 Galatasaray'ın Osimhen için beklediği bonservis
- 17:49 Osman Zeki Korkmaz'dan gelecek kararı
- 17:44 Bekir İrtegün futbolseverlere seslendi!
- 17:38 Roberto De Zerbi: "Küme düşmüşüz gibi davranıyoruz!"
- 17:28 Pep Guardiola: "İngiliz futboluna aşığım"
- 17:21 Ergin Ataman: "Başkanımız Giannakopoulos'u tutuklamaya çalışıyorlar!"
- 16:52 Dorgeles Nene, Başakşehir maçında yok!
- 16:46 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun altıncı etabında Christian Bagatin birinci!
- 16:36 Juventus'ta rota Mason Greenwood
- 16:25 Hatayspor 1. Lig'e galibiyetle veda etti!
- 16:00 Galatasaray'da iki eksik!
- 15:43 Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!
- 15:08 Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday oldu!
- 15:02 Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos
- 14:56 Jonathan David için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası
- 14:41 Barcelona'da Hansi Flick için geri sayım
- 14:12 Juventus'un orta saha hedefi Angelo Stiller
- 14:09 Formula 1'de Miami Grand Prix heyecanı!
- 14:02 Spor okulunda yetişen voleybolcular, Türkiye şampiyonasında
- 13:52 Keçiörengücü play-off için Ümraniye karşısında!
- 13:43 Kenan Yıldız'dan 10 numara ve Dünya Kupası mesajı
- 13:35 Boluspor'un Süper Lig özlemi 34 seneye çıktı!
- 13:35 Giulio Cesare Bregoli ve Giovanni Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi mesajı
- 13:31 Rayo Vallecanolu futbolcular galibiyeti Filistin bayrağıyla kutladı
- 13:30 Bodrum'da hedef yeniden Süper Lig!
- 13:19 Fenerbahçe'nin Başakşehir serisi!
- 13:16 Hawks, CJ McCollum'ı takımda tutmayı planlıyor
- 13:14 Lakers, Luke Kennard ile devam etmek istiyor
- 13:13 Mavericks, Tim Connelly yarışından çekilebilir
- 13:12 Gobert: "Wemby'ye karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"
Brighton'dan duran toplar için sıra dışı çözüm!
Roberto De Zerbi: "Küme düşmüşüz gibi davranıyoruz!"
Pep Guardiola: "İngiliz futboluna aşığım"
Mourinho'dan Real Madrid için yine yalanlama!
Real Madrid'de ayrılık yakın: Dani Ceballos
Barcelona'da Hansi Flick için geri sayım
Juventus'un orta saha hedefi Angelo Stiller
İngiltere'de Vitor Pereira rüzgarı!
Kenan Karaman'dan A Milli Takım mesajı ve Beşiktaş itirafı!
Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21