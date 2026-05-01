Mirel Radoi: 'Futbol adil bir oyun değil'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"FUTBOL BAZEN NANKÖR OLABİLİYOR"



Radoi sözlerine, "Bugün tekrardan anladım ki futbol gerçekten haksız bir oyun. Bazen nankör tarafları da olabiliyor. Çünkü sonuç bizim istediğimiz gibi değildi. Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı. Bu sezon Beşiktaş'a karşı 7 tane gol pozisyonuna giren takım hatırlamıyorum. Pozisyonlara girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. Aslında kimi zaman rakip topa sahip olan taraftı ama biz belki de hazırlandığımız gibi topa sahip olamadık. 2-0'dan sonra takip takım biraz daha rahatladığı için biz topa sahip olan taraftık, oyunu domine etmeye çalışan taraftık. Bu yüzden kötü bir maç oldu bizim için." ifadeleriyle başladı.



Gelecek haftalara da değinen 45 yaşındaki teknik adam, "Haftaya umarım 2 tane duran top golü yemeyiz. Belki ligde bir hedefimiz kalmadı ama tüm maçlar çok önemli. Futbolcularımızın geleceği açısından önemli maçlar olabilir. Rakiplerimizin önemli hedefleri olacak. Biz de hakkaniyetli bir futbol oynamak istiyoruz." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, "Bizim için zor bir maçtı, kolaya da çevirebilirdik ama başaramadık" dedi.



Radoi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya istediklerini gibi başlayamadıklarını ve duran toplardan gol yediklerini belirtti.



Takım için zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Radoi, şunları kaydetti:



"Yön değiştirmelerde ve pozisyon almalarda yavaş kaldık ve duran toplardan gol yedik. İkinci yarı kontrolü elimize geçirdik, daha iyi oynamaya başlamıştık ama futbol adil oyun değil, 7 pozisyona girdik 7'sinde de gol atamadık. Hepsi de kaleciyle birebir pozisyondu ve bunları gole çeviremedik. Bizim için sonuç acı oldu. Yağmurda maç izlemeye gelen taraftarlar ıslandı, onlar için bir puan ya da bir gol atmamız gerekiyordu. Önümüzdeki maç bunu başaracağız."



Oyuncuların performanslarıyla ilgili gelen soru üzerine ise Radoi "Geleceği kimse bilemez, futbolcuların anlaması gereken bir şey var. Her idman, her maç biz onları değerlendiriyoruz. Eğer gelecek sezon burada olmak istiyorlarsa onlarda kendileri için savaşmak zorunda." diye konuştu.



"LİGDE KALDIK VE TAKIMIN HEDEFİ YOK"



Hedefsiz bir takımı motive etmenin zor olduğunu vurgulayan Radoi, şöyle konuştu:



"Ligde kaldık ve takımın hedefi yok ama hala kalan puanlar bizi daha üstlere tırmandırabilir. Oyuncularımız başka bir takıma gitmek istiyorlarsa onları takip eden takımlar için yine bu son maçlar çok değerli. Onların mantalitesini görebilirler. Hedefsiz bir takımda yüksek bir motivasyona sahip olmak çok önemli, takımlarda buna bakıyor. Hayal kırıklıkları her zaman olur, bu futbolun ve oyunun bir parçası."



Radoi, takımının kaybederken bile 90 dakika mücadele etmesi gerektiğini ifade ederek, "Gelecek sezon bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bu hayal kırıklığı değil, mantalite olması lazım. Hataları, yenilgiyi kabul ederim ama kaybetmek istiyorsak kendi şeklimizde savaşarak kaybetmemiz lazım. Kaybediyorsak bile 90 dakika savaşarak mücadele etmeliyiz. Ben eminim ki bu durumda taraftarlarımızda futbolcularımızı alkışlayacaktır." şeklinde konuştu.



