01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-189'
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-186'
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: "Hazırız, bekleyip göreceğiz'"

Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Gaziantep FK maçının ardından TRT Spor ekranlarına konuştu.

calendar 01 Mayıs 2026 22:49 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 23:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: 'Hazırız, bekleyip göreceğiz''
Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Gaziantep FK maçının ardından TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ HAZIRIZ, BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Daltaban açıklamalarında "Ligin son haftaları, artık hocamız da bütün kadroyu efektif kullanmaya çalışıyor. Hızlı da bir tempomuz var. Önemli bir kupa maçımız var. Bugün gayet güzel bir skorla ayrıldık, bizim için sevindirici. Kupa için takım tam konsantrasyon hazır. Heyecanla hep beraber yarı finali bekliyoruz. Takımımı tebrik ediyorum. Uzun zamandan beri oynamayan oyuncularımızı da oynatma fırsatı oldu hocanın. Hepimiz hazırız, bekleyip göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
