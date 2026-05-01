01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-1
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-1
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur!

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

01 Mayıs 2026 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur!
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'da bir ödüle daha layık görüldü. 

NİSAN AYININ ZİRVESİNDE

Özellikle Bayern Münih ağlarına gönderdiği birbirinden güzel iki golle dünyaya adından söz ettiren milli yıldız, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldızımız; Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları da oylamada geride bıraktı.

Nisan ayında Eflatun-Beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler; 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Yıldız futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 50 karşılaşmada 6 gol atarken 14 asist yaptı ve 20 gole direkt katkı sağladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
