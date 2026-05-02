Trabzonspor - Göztepe: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.



Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.







Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.



Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.



Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.



32. RANDEVU





Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek.



Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.



TRABZON'DAKİ MAÇLAR



Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı.



Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.



Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.



İLK YARI KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU



Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.



Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.



