01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-1
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-1
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Trabzonspor - Göztepe: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşacak.

calendar 02 Mayıs 2026 00:58
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.



Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.

Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.

Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 25 gol atarken, 10 gol yedi.

İLK YARI KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU

Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.