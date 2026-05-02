01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-1
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-1
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Konyaspor'dan Beşiktaş maçı için açıklama!

Konyaspor yardımcı antrenörü Osman Demir, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

calendar 01 Mayıs 2026 23:45 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 01:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Konyaspor'dan Beşiktaş maçı için açıklama!
Konyaspor yardımcı antrenörü Osman Demir, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yardımcı antrenör Osman Demir maç öncesinde çok kısa sürede, zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadıklarını belirtti.

Demir, bu süreçte yıpranan oyuncular olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Salı günü İstanbul'da Beşiktaş ve Cumartesi günü ligde tekrar Fenerbahçe ile oynayacağız. Burada tabii bir programlama yapmamız gerekiyordu. Rize'ye daha az süre alan oyuncularımızla ve akademiden genç oyuncularımızla geldik. Oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz. Güzel bir maç oldu, karşılıklı goller oldu. Hem Çaykur Rizespor adına hem bizim adımıza daha fazla goller olabilirdi. Genel manada bizim adımıza sevindirici olan diğer oyuncularımızı görmek oldu, onların mücadelesi de açıkçası bizi mutlu etti."

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakasında salı günü Beşiktaş ile oynayacaklarını hatırlatan Demir, "Neresinden bakarsanız bakın çok zor bir maç. Beşiktaş'la İstanbul'da oynuyorsunuz. Kolay değil ama şu demek değil ki biz de kolay teslim olacağız. Tamamıyla oraya hazırlanıyoruz, bu maçı unuttuk. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bizim adımıza iyi geçer diye düşünüyorum. Tabii ki de iki maçlık bir yol kaldı Avrupa için. Kolay mı? Değil elbette ama her şeyimizle oraya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
