Jota Silva: ''Hedefimiz kupa''

Bu sezonki hedefleri hakkında konuşan Portekizli futbolcu "Salı günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanmak adına bugün yapabileceğimiz en iyi şey, bu maçtan galip ayrılmaktı. Kupada tabii ki final oynamak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz kupa. Bunu başarabilmek için bugün 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Önümüzde oynayacağımız lig maçları var. Ligi kaçıncı sırada bitireceğimize bakmaksızın bu maçları oynamamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.



Rotasyon ile çıkalan maç hakkında da açıklamalarda bulunan Silva, ''Oynayan oyuncular açısından da hepimizin hazır olduğunu ve takıma katkı verdiğimizi göstermek çok önemliydi. Her futbolcu, oynadığı süre boyunca alabileceği maksimum süreyi almak ister. Bugün aslında takım olarak bu konuya iyi bir reaksiyon gösterdik. Bugün normalden farklı bir ilk 11 ile başladık. Hepimiz kulübe katkı verdiğimiz için mutluyuz." diyerek sözlerine nokta koydu.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Jota Silva maç sonu açıklamalarda bulundu.