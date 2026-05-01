Draguş: ''Bugün gibi oynarsak..''

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Gaziantep FK'da Denis Draguş maç sonu konuştu.



Maçı değerlendiren tecrübeli futbolcu "Herkes ikinci yarıda iyi oynadığımızın farkında ama maalesef bunu ilk yarı için söyleyemeyeceğim. İlk yarıya kötü bir başlangıç yaptık. Ancak önümüzdeki maçları bugünkü ikinci yarı gibi oynarsak ligi iyi yerlerde bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.