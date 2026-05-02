Milli triatlet Servera, Asya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, Filipinler'de düzenlenen Asya Triatlon Kupası'nda üçüncü oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Subic Bay bölgesindeki organizasyonda sporcular, sprint kategorisinde yarıştı.
Elit kadınlarda mücadele eden Sinem, yarışmayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.
Gültigin Er organizasyonda 5'inci olurken Burak Çağdaş 14'üncü, Enes Kızılcık 15'inci ve Taha Eren Coşgun, elit erkeklerde17'nci sırada yer aldı.
