Fenerbahçe'de bahar alerjisi



Ancak mart ayıyla birlikte performansta ciddi bir kırılma yaşandı. Sezonun son bölümünde oynanan 12 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, galibiyet ortalamasının 1.85'e gerilemesine engel olamadı.



AYNI TABLO DEVAM EDİYOR



Benzer bir tablo bu sezon da tekrarlandı. Sezonun ilk bölümünde 2.30 galibiyet ortalaması tutturan Fenerbahçe, mart ayı sonrasında yine düşüşe geçti. Oynanan 8 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler, bu periyotta 1.75'lik galibiyet ortalamasında kaldı.

Fenerbahçe 'de son iki sezonda tekrar eden bir sorun, şampiyonluk yarışının kaderini belirliyor: Mart ayı düşüşü.Sarı-Lacivertliler, ligin kritik virajına girilen bu dönemde zirve yarışından kopuyor. Geçen sezon Mourinho yönetiminde ağustos ayından mart ayına kadar oldukça etkileyici grafik çizildi. 2.41 galibiyet ortalaması yakalayan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak öne çıktı.