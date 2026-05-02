Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 2 Mayıs 2026

Süper Lig

20:00 Samsunspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

20:00 Trabzonspor-Göztepe (beIN Sports 3)

20:00 Fenerbahçe-Başakşehir FK (beIN Sports 2)

1. Lig

16:00 Bandırmaspor-Sivasspor (TRT Tabii Spor 3)

16:00 Ümraniyespor-Keçiörengücü (TRT Tabii Spor 3)

16:00 Esenler Erokspor-Pendikspor (TRT Spor Konferans yayın)

16:00 Çorum FK-Erzurumspor FK (TRT Spor Konferans yayın)

16:00 Iğdır FK-Amed SK (TRT Spor Konferans yayın)

16:00 Bodrum FK-Sarıyer (TRT Tabii Spor 1)

İngiltere - Premier Lig

17:00 Newcastle United-Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 2)

17:00 Wolverhampton-Sunderland (beIN Connect)

17:00 Brentford-West Ham United (beIN Connect)

19:30 Arsenal-Fulham (beIN Sports MAX 2)

İspanya - LaLiga

15:00 Villarreal-Levante (S Sport, S Sport Plus)

17:15 Valencia-Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)

19:30 Deportivo Alaves-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Osasuna-Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

16:00 Udinese-Torino (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

19:00 Como-Napoli (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

21:45 Atalanta-Genoa (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Fransa - Ligue 1

16:00 Nantes-Marsilya (beIN Connect)

18:00 PSG-Lorient (beIN Sports MAX 1)

20:00 Metz-Monaco (beIN Sports MAX 1)

22:05 Nice-Lens (beIN Sports MAX 1)

Almanya - Bundesliga

16:30 Hoffenheim-Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

16:30 Union Berlin-Köln

16:30 Werder Bremen-Augsburg (S Sport Plus)

16:30 Eintracht Frankfurt-Hamburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

16:30 Bayern Münih-Heidenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

19:30 Bayer Leverkusen-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:50 Al Fateh-Neom SC

19:10 Damac FC-Al Khaleej

21:00 Al Hazm-Al Hilal Riyadh

2 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 2 Mayıs Cumartesi günün maçları listesi...